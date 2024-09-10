Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig derbi maçı tarihleri 2024-2025

Trabzonspor Beşiktaş derbi maçı tarihi için geri sayım başladı. İmzasını yeni atan Şenol Güneş ile Giovanni van Bronckhorst karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar sezona bomba gibi girerken Avrupa Ligi yolculuğuna da devam ediyor. Öte yandan bordo mavililer beklediği çıkışı ilk haftalarda yakalayamadı. Peki; Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?