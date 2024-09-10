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Haberler Galeri Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig derbi maçı tarihleri 2024-2025
Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:55

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig derbi maçı tarihleri 2024-2025

2024-2025 Süper Lig derbi tarihleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. 5. haftada oynanacak derbi maçı için heyecan dorukta. Rafa Silva, İmmobile transferleriyle adından söz ettiren siyah beyazlılar bordo mavililere konuk oluyor. Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları maçın detayları noktasında gündem oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi nefesler tutuldu. İşte, maçın tarihi, saati ve biletleri hakkında merak edilenler...

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig derbi maçı tarihleri 2024-2025

Trabzonspor Beşiktaş derbi maçı tarihi için geri sayım başladı. İmzasını yeni atan Şenol Güneş ile Giovanni van Bronckhorst karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar sezona bomba gibi girerken Avrupa Ligi yolculuğuna da devam ediyor. Öte yandan bordo mavililer beklediği çıkışı ilk haftalarda yakalayamadı. Peki; Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig derbi maçı tarihleri 2024-2025

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Beşiktaş derbisi 15 Eylül Pazar günü oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

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Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig derbi maçı tarihleri 2024-2025

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig derbi maçı tarihleri 2024-2025

SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Trendyol Süper Lig 5. haftada oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş derbisi 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 6. haftada 21 Eylül Cumartesi saat 20.00'de gerçekleşecek.

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig derbi maçı tarihleri 2024-2025

5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

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