Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
11:55
Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig derbi maçı tarihleri 2024-2025
2024-2025 Süper Lig derbi tarihleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. 5. haftada oynanacak derbi maçı için heyecan dorukta. Rafa Silva, İmmobile transferleriyle adından söz ettiren siyah beyazlılar bordo mavililere konuk oluyor. Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları maçın detayları noktasında gündem oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi nefesler tutuldu. İşte, maçın tarihi, saati ve biletleri hakkında merak edilenler...