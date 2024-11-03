TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI | Şenol Güneş ve Jose Mourinho’nun muhtemel 11’leri belli oldu

Giriş Tarihi: 03.11.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024
11:38
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynanıyor. Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Şenol Güneş, Fenerbahçe'yi ezberledi. Bir taraftan takımın enerjisini yükselten deneyimli çalıştırıcı, diğer yandan rakibin hücumlarını durdurmak için özel önlemler hazırladı. Trabzonspor galibiyetini zirve yarışında olmazsa olmaz olarak gören Jose Mourinho ise gol için sol kanattan Kostic ve Saint-Maximin ile rakibinin üstüne gidecek. Tek hedef 3 puan... İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının karşılaşma öncesi tüm detaylar...