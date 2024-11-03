TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI | Şenol Güneş ve Jose Mourinho’nun muhtemel 11’leri belli oldu

Ligde çıkış arayan Trabzonspor'da Şenol Güneş, Fenerbahçe'yi ezberledi. Bir taraftan takımın enerjisini yükselten deneyimli çalıştırıcı, diğer yandan rakibin hücumlarını durdurmak için özel önlemler hazırladı. Trabzonspor galibiyetini zirve yarışında olmazsa olmaz olarak gören Fenerbahçe'de ise Jose Mourinho, gol için sol kanattan Kostic ve Saint-Maximin ile rakibinin üstüne gidecek. Tek hedef 3 puan...