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Haberler Galeri TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI | Şenol Güneş ve Jose Mourinho'nun muhtemel 11'leri belli oldu
Giriş Tarihi: 03.11.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 11:38

TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI | Şenol Güneş ve Jose Mourinho'nun muhtemel 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynanıyor. Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Şenol Güneş, Fenerbahçe'yi ezberledi. Bir taraftan takımın enerjisini yükselten deneyimli çalıştırıcı, diğer yandan rakibin hücumlarını durdurmak için özel önlemler hazırladı. Trabzonspor galibiyetini zirve yarışında olmazsa olmaz olarak gören Jose Mourinho ise gol için sol kanattan Kostic ve Saint-Maximin ile rakibinin üstüne gidecek. Tek hedef 3 puan... İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının karşılaşma öncesi tüm detaylar...

YUNUS EMRE SEL
Samet YÜKSEL
TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI | Şenol Güneş ve Jose Mourinho’nun muhtemel 11’leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynanıyor. Ligde ilk 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor. 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe ise 20 puanla 3. sırada yer alıyor. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Kanarya, zirveyle arasındaki puan farkını da 5'e indirmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI | Şenol Güneş ve Jose Mourinho’nun muhtemel 11’leri belli oldu

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe, ligde 102 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli ekip, bu maçların 41'ini kazandı. 34 müsabaka berabere biterken; 27 karşılaşma ise Bordo-Mavililerin galibiyetiyle sonuçlandı.

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TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI | Şenol Güneş ve Jose Mourinho’nun muhtemel 11’leri belli oldu

Ligde çıkış arayan Trabzonspor'da Şenol Güneş, Fenerbahçe'yi ezberledi. Bir taraftan takımın enerjisini yükselten deneyimli çalıştırıcı, diğer yandan rakibin hücumlarını durdurmak için özel önlemler hazırladı. Trabzonspor galibiyetini zirve yarışında olmazsa olmaz olarak gören Fenerbahçe'de ise Jose Mourinho, gol için sol kanattan Kostic ve Saint-Maximin ile rakibinin üstüne gidecek. Tek hedef 3 puan...

TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI | Şenol Güneş ve Jose Mourinho’nun muhtemel 11’leri belli oldu

TRABZON'DA SERDAR VE SERKAN YOK
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI | Şenol Güneş ve Jose Mourinho’nun muhtemel 11’leri belli oldu

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı yalnız bırakacak.

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