Giriş Tarihi: 25.09.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:47
Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki olaylı karara açıklama geldi! TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo açıkladı...
TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo ve TFF VAR Direktörü Joao Capela, Süper Lig'de meydana gelen bazı pozisyonları yorumladı. Pereira, hakem Arda Kardeşler'in Trabzonspor-Gaziantep maçında bordo-mavililer lehine verdiği faulde top Visca'ya geldikten sonra düdüğü çalarak atağı kesmesini de değerlendirdi. İşte haberin detayları…