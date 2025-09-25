Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki olaylı karara açıklama geldi! TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo açıkladı...
Giriş Tarihi: 25.09.2025 18:32 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:47

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki olaylı karara açıklama geldi! TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo açıkladı...

TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo ve TFF VAR Direktörü Joao Capela, Süper Lig'de meydana gelen bazı pozisyonları yorumladı. Pereira, hakem Arda Kardeşler'in Trabzonspor-Gaziantep maçında bordo-mavililer lehine verdiği faulde top Visca'ya geldikten sonra düdüğü çalarak atağı kesmesini de değerlendirdi. İşte haberin detayları…

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki olaylı karara açıklama geldi! TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo açıkladı...

TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo ve TFF VAR Direktörü Joao Capela, katıldığı televizyon programında pozisyonları değerlendirdi.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki olaylı karara açıklama geldi! TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo açıkladı...

Dr. Vitor Melo Pereira, "Yunanistan'da geçirdiğim son sezonda 360 maçın 39'u yabancı hakem tarafından yönetildi. Sezonun sonunda benzer hatalar yapılmıştı yine. Yunan hakemler ile yabancı hakemler az çok aynı hatalar yapmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki olaylı karara açıklama geldi! TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo açıkladı...

Geçtiğimiz yılla kıyaslayalım; yabancı VAR hakemleri oldu Türkiye'de. Verimliliği önceki sezonlarla kıyaslarsanız benzer sonuçlar elde edersiniz.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki olaylı karara açıklama geldi! TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo açıkladı...

Vakit kaybediyoruz bir de Türk hakemlerin deneyim kazanacağı maçlarda kazandıramamış oluyoruz yabancı VAR olduğu için." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki olaylı karara açıklama geldi! TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo açıkladı...

VITOR MELO PEREIRA AÇIKLADI

Diğer yandan Dr. Vitor Melo Pereira, Trabzonspor-Gaziantep maçında hakem Arda Kardeşler'in topun Visca'ya geldikten sonra düdüğü çalarak oyunu durdurmasını da değerlendirdi.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki olaylı karara açıklama geldi! TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo açıkladı...

"OYUNU HIZLI BAŞLATMA HAKKI VAR"

Pereira, "Burada sahada verilmesi gereken bir karar bu. Serbest vuruş açık. Trabzonsporlu oyuncunun oyunu hızlıca başlatma hakkı vardır.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki olaylı karara açıklama geldi! TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo açıkladı...

"HAKEMİN HATASI VAR"

Top hareketli mi değil mi diye bakarsınız. Disiplin uygulaması, sarı veya kırmızı kart var mı diye bakarsanız. Hakemin hatası var burada. Çünkü faulün olduğu yer ile oyunun başlatıldığı yer çok değil.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki olaylı karara açıklama geldi! TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo açıkladı...

"ÜMİT VAAT EDİCİ BİR ATAK"

Çok açık gol pozisyonu bir de. O da başka bir mesele. Ümit vaat edici bir atak başlıyor burada. Burada hakem hatası var." dedi. (TRT Spor)

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki olaylı karara açıklama geldi! TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo açıkladı...

NE OLMUŞTU?

Hakem Arda Kardeşler, ikinci yarıda Trabzonspor hızlı bir atağa kalkarken Augusto'nun oyunu başlatması için düdüğü çaldı.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki olaylı karara açıklama geldi! TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo açıkladı...

AKAN OYUNU KESMİŞTİ

Topla buluşan Visca ceza sahasına giderken Kardeşler bu kez topun ileriden kullanıldığı gerekçesiyle yeniden düdüğü çalarak atağı kesti.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki olaylı karara açıklama geldi! TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo açıkladı...

BÜYÜK TEPKİ GÖSTERİLDİ

Verdiği birçok karar eleştirilen Arda Kardeşler'e, Trabzonspor taraftarı hem tribünde hem sosyal medyada tepki gösterdi.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki olaylı karara açıklama geldi! TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo açıkladı...

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN BÜYÜK TEPKİ

A Spor canlı yayınına bağlanan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hakem Arda Kardeşler'e ateş püskürmüştü.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki olaylı karara açıklama geldi! TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo açıkladı...

"TÜRK FUTBOLUYLA İŞİ KALMAMIŞTIR"

Doğan, "Bir insan kendini bu kadar aciz duruma düşürür mü? Utanmayacak mısın dostundan, çocuğundan? Bu arkadaşımızın, Türk futboluyla işi kalmamıştır.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçındaki olaylı karara açıklama geldi! TFF Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo açıkladı...

"ARTIK HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR"

Bu saatten sonra Türkiye'de bir daha hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşın artık hakemliği bitmiştir. Son yıllarda herhalde ekranlara bu kadar rahat yakalanan ve bu kadar ahlaksızca bir duruş görülmemiştir." demişti.