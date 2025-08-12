Giriş Tarihi: 12.08.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025
07:40
Trabzonspor - Kocaelispor maçı sonrası yıldız isme övgü yağdırdı: "Sahada basmadık yer bırakmadı..."
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren tek golü, 50'nci dakikada Paul Onuachu kaydetti. Bu sonucun ardından Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, lige 3 puanla başladı. SABAH Spor'un usta kalemleri İskender Günen ve Mustafa Çulcu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte yorumlar…