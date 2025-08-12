Trabzonspor - Kocaelispor maçı sonrası yıldız isme övgü yağdırdı: "Sahada basmadık yer bırakmadı..."

MUSTAFA ÇULCU: Tecrübe şart!

Trabzonspor maça fırtına gibi girdi. İstekli, arzulu ve coşkuluydu. Onuachu santrfor, hemen arkasında on numara gibi Nwakaeme ve her kafasını kaldırdığında kanatlarda sürekli savunma arkasına koşu yapan Olaigbe ve Zubkov ile çok çalıştılar lakin ilk yarı üretemediler. Olaigbe çok atletik, çabuk ve adam eksilten bir oyuncu. Pina ve Mustafa Eskihellaç ataklara çıkınca, Kocaelispor kanatlarını geriye zorladılar.