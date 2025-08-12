Trabzonspor - Kocaelispor maçı sonrası yıldız isme övgü yağdırdı: "Sahada basmadık yer bırakmadı..."

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 07:40 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 07:40

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren tek golü, 50'nci dakikada Paul Onuachu kaydetti. Bu sonucun ardından Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, lige 3 puanla başladı. SABAH Spor'un usta kalemleri İskender Günen ve Mustafa Çulcu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte yorumlar…

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u Paul Onuachu'nun attığı golle 1-0 yendi.

Lige 3 puanla başlayan bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, maçın değerlendirmesine ilişkin "Öncelikle 3 puan bizim için çok değerli kıymetli. Maçın öncesinde söylediğim şey zaten bugün bu oyundan ziyade üç puan özellikle birkaç hafta boyunca böyle devam etmek zorundayız." dedi.

SABAH Spor'un usta yazarları İskender Günen ve Mustafa Çulcu, hem karşılaşmayı hem de hakem performansı değerlendirdi.

İSKENDER GÜNEN: Trabzon moral ve öz güven kazandı

Ligin ilk maçları zordur. Çünkü her takımın kendi içinde sorunları vardır. İlk maçta önemli olan oynanan oyundan çok alınacak puandır. Trabzonspor'un kendi sahasındaki ilk maçta aldığı 3 puan kendileri açısından lige iyi bir başlangıç olarak değerlendirilmeli. Fatih Tekke, sahaya çıkardığı 11'de önde daha fazla ofansif anlamda katkı yapabilecek oyuncuları sahaya sürdü.

"BU TAKIMIN EN ÖNEMLİ SİLAHI"

Orta alanda oyun aklı olarak Nwakaeme'yi değerlendirmesi doğru bir tercih. İlerlemiş yaşına rağmen top saklama becerisi üst düzey olan Nwakaeme'nin aldığı her topu olumlu kullandığını gördük. Önde Onuachu, bu takımın en önemli silahı.

"HER TOPTA ONUACHU'YU GÖRDÜK"

Yeter ki ceza sahası içerisinde topla buluşturulabilsin. İki kenardan istenilen gerekli organizasyonunda atak girişimleri yokluğunda bile gelen her topta yine Onuachu'yu gördük. Sonucu getiren isim yine Onuachu oldu.

"FOLCARELLI ÖNE ÇIKAN OYUNCU"

Orta alanda ise Okay mücadele gücü yüksek bir oyuna imza attı. Folcarelli ise dünkü maçın Trabzonspor adına öne çıkan oyuncusuydu. Bitmez tükenmez bir enerjiyle sahada basmadık yer bırakmadı ve aldığı topları olumlu kullanma becerisi gösterdi. Yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra ise Kocaelispor'un oyunun son 10 dakikalık bölümünde Trabzonspor'un sahasında daha fazla göründüğü anlar var.

"TRABZONSPOR ADINA İYİ BAŞLANGIÇ"

Fakat Kocaeli'nin sorunu üçüncü bölgede yaratıcı oyuncu eksikliği ve final pası yetersizliğinden gerekli golü bulamadılar. Sonuç Trabzonspor adına iyi bir başlangıç. Bu da moral, motivasyon ve öz güven için önemliydi.

MUSTAFA ÇULCU: Tecrübe şart!

Trabzonspor maça fırtına gibi girdi. İstekli, arzulu ve coşkuluydu. Onuachu santrfor, hemen arkasında on numara gibi Nwakaeme ve her kafasını kaldırdığında kanatlarda sürekli savunma arkasına koşu yapan Olaigbe ve Zubkov ile çok çalıştılar lakin ilk yarı üretemediler. Olaigbe çok atletik, çabuk ve adam eksilten bir oyuncu. Pina ve Mustafa Eskihellaç ataklara çıkınca, Kocaelispor kanatlarını geriye zorladılar.

"OYUN KONTROLÜNÜ ELE ALDI"

Kocaelispor böylesine geriye yaslanınca Trabzonspor hücum üstünlüğünü, oyun kontrolünü eline aldı ve golü buldu. Golden sonra Kocaelispor risk aldı, öne çıkmaya başladı, rakip ceza alanına daha çok girdi ve pozisyonlar buldu ama gol bulamadı. Nwakaeme'nin bu kadar uzun oyunda kalması ne kadar doğru? Okay çok pas hatası yaptı.

"ZAYIF BİR PERFORMANS..."

Çağdaş Altay geçen sezon ilk yarı 4 maç yönetti, son 5 hafta hiç maç alamadı. Zayıf bir performans gösterdi. Ama ikinci yarı başında ilk 4 hafta üst üste olmak kaydıyla 2 Trabzon, 1 Beşiktaş, 1 Galatasaray maçı olmak üzere 12, toplamda 16 Süper Lig maçı yönetti.

"ÇIKMAYAN SARI KART KABUL EDİLEMEZ"

Lige bu maçla başlaması onun adına çok değerli. Ancak değer bulması için iyi yer almalı, performans göstermeli ve atletik hakemlik yapmalı. Nwakaeme'ye çıkan sarı hatalı. 46'da Onuachu'ya kontrolsüz giren Appindangoye'ye çıkmayan sarı kart kabul edilemez!

"DEVAM KARARI DOĞRU"

53'de Trabzonspor Olaigbe ile penaltı bekledi, devam kararı doğru. Hakemin oyun okuma, kendini kabul ettirme, fauller, kartlar konusunda sıkıntıları ve deneyim eksikliği var.