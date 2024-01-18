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Haberler Galeri Trabzonspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? || Ziraat Türkiye Kupası 5. tur
Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 09:15

Trabzonspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? || Ziraat Türkiye Kupası 5. tur

Trabzonspor-Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası maç programı ile bugün karşı karşıya gelecek. ZTK 5. tur karşılaşmalarında borda mavili ekip, Manisa FK 'yı kendi sahasında misafir edecek. Kıran kıran geçmesi beklenen karşılaşma için geri sayım başladı. Peki, Trabzonspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, maçın ilk 11 kadrosu hakkında detaylar!

Trabzonspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? || Ziraat Türkiye Kupası 5. tur

Kupanın 4. eleme turunda başarılı bir sonuç elde eden Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kupa hedefi yolunda ilerliyor. Borda mavili ekibin karşılaşma öncesinde kadroda eksikleri bulunuyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı Trabzonspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın detayları!

Trabzonspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? || Ziraat Türkiye Kupası 5. tur

TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bu akşam Manisa FK'yi ağırlayacak.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Turgut Doman yönetecek.

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Trabzonspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? || Ziraat Türkiye Kupası 5. tur

TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak

Trabzonspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? || Ziraat Türkiye Kupası 5. tur

TRABZONSPOR'DA KADRODA EKSİKLER VAR!

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe, Onuachu forma giyemeyecek.

Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Larsen ve Bakasetas'ın da sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? || Ziraat Türkiye Kupası 5. tur
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