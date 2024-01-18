Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
09:15
Trabzonspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? || Ziraat Türkiye Kupası 5. tur
Trabzonspor-Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası maç programı ile bugün karşı karşıya gelecek. ZTK 5. tur karşılaşmalarında borda mavili ekip, Manisa FK 'yı kendi sahasında misafir edecek. Kıran kıran geçmesi beklenen karşılaşma için geri sayım başladı. Peki, Trabzonspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, maçın ilk 11 kadrosu hakkında detaylar!