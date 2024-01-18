Trabzonspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? || Ziraat Türkiye Kupası 5. tur

Kupanın 4. eleme turunda başarılı bir sonuç elde eden Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kupa hedefi yolunda ilerliyor. Borda mavili ekibin karşılaşma öncesinde kadroda eksikleri bulunuyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı Trabzonspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın detayları!