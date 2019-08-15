Türkiye'nin en iyi haber sitesi

- maçından kareler

, 3. eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi 'ı Medical Park Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmanın 11. dakikasında Norveçli foverti Alexander Sörloth'un attığı golle öne geçen temsilcimiz 78. dakikada Adam Hlozek'in golüne engel olamadı. 90+6'da Anthony Nwakaeme ile penaltıdan yararlanamayan temsilcimize galibiyeti getiren gol 90+7'de Filip Novak'tan geldi ve Trabzonspor adını play-off'a yazdırdı. Bordo mavililer bu sonuçla uzun süren hasretine son vermek için bir adım daha attı. İşte maçtan objektiflere yansıyan kareler...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 22:47 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 22:48
Trabzonspor - Sparta Prag maçından kareler
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Trabzonspor - Sparta Prag maçından kareler
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor - Sparta Prag maçından kareler
Trabzonspor - Sparta Prag maçından kareler
Trabzonspor - Sparta Prag maçından kareler
Trabzonspor - Sparta Prag maçından kareler
Trabzonspor - Sparta Prag maçından kareler
BİZE ULAŞIN