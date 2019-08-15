Trabzonspor - Sparta Prag maçından kareler

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi Sparta Prag'ı Medical Park Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmanın 11. dakikasında Norveçli foverti Alexander Sörloth'un attığı golle öne geçen temsilcimiz 78. dakikada Adam Hlozek'in golüne engel olamadı. 90+6'da Anthony Nwakaeme ile penaltıdan yararlanamayan temsilcimize galibiyeti getiren gol 90+7'de Filip Novak'tan geldi ve Trabzonspor adını play-off'a yazdırdı. Bordo mavililer bu sonuçla uzun süren hasretine son vermek için bir adım daha attı. İşte maçtan objektiflere yansıyan kareler...
Giriş Tarihi: 15.08.2019
22:47
Güncelleme Tarihi: 15.08.2019
22:48