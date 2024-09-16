Giriş Tarihi: 16.09.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
12:31
Transferi dünyayı sallamıştı! Osimhen'in bonservisi ortaya çıktı: Dünyanın en pahalı 100 oyuncusunu açıkladılar
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, (CIES) günümüzde dünyanın en yüksek bonservis bedeline sahip 100 futbolcuyu listeledi. Galatasaray'ın büyük bir sürpriz yaparak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisi de ortaya çıktı. Dünyaca ünlü yıldız golcü, CIES'in paylaştığı listeye damga vuran futbolculardan birisi oldu. İşte dünyanın en pahalı 100 futbolcusu...