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Haberler Galeri Transferi dünyayı sallamıştı! Osimhen'in bonservisi ortaya çıktı: Dünyanın en pahalı 100 oyuncusunu açıkladılar
Giriş Tarihi: 16.09.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:31

Transferi dünyayı sallamıştı! Osimhen'in bonservisi ortaya çıktı: Dünyanın en pahalı 100 oyuncusunu açıkladılar

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, (CIES) günümüzde dünyanın en yüksek bonservis bedeline sahip 100 futbolcuyu listeledi. Galatasaray'ın büyük bir sürpriz yaparak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisi de ortaya çıktı. Dünyaca ünlü yıldız golcü, CIES'in paylaştığı listeye damga vuran futbolculardan birisi oldu. İşte dünyanın en pahalı 100 futbolcusu...

Transferi dünyayı sallamıştı! Osimhen’in bonservisi ortaya çıktı: Dünyanın en pahalı 100 oyuncusunu açıkladılar

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, (CIES) futbol dünyasında en yüksek bonservisine sahip olan futbolcuları açıkladı.

İŞTE EN PAHALI 100 FUTBOLCU

Transferi dünyayı sallamıştı! Osimhen’in bonservisi ortaya çıktı: Dünyanın en pahalı 100 oyuncusunu açıkladılar

280.4 milyon Euro | Jude Bellingham / Real Madrid

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Transferi dünyayı sallamıştı! Osimhen’in bonservisi ortaya çıktı: Dünyanın en pahalı 100 oyuncusunu açıkladılar

255.3 milyon Euro | Erling Haaland / Manchester City

Transferi dünyayı sallamıştı! Osimhen’in bonservisi ortaya çıktı: Dünyanın en pahalı 100 oyuncusunu açıkladılar

240.8 milyon Euro | Vinícius Júnior / Real Madrid

Transferi dünyayı sallamıştı! Osimhen’in bonservisi ortaya çıktı: Dünyanın en pahalı 100 oyuncusunu açıkladılar

220.7 milyon Euro | Rodrygo Goes / Real Madrid

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