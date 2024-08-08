Giriş Tarihi: 08.08.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
12:49
TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI | TRT 1 yayın akışı 8 Ağustos 2024 Filenin Sultanları Yarı Final mücadelesi (Türkiye-İtalya)
TRT 1 canlı izle kesintisiz HD seçenekleri ile takip ediliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye - İtalya voleybol yarı final maçını televizyondan takip etmek isteyenler 8 Ağustos TRT 1 yayın akışı hakkına araştırmalarına hız kazandırdı. TRT 1 canlı yayın akışı 8 Ağustos 2024 Perşembe günü gündemdeki yerini aldı. Peki, TRT 1 frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır? İşte detaylar...