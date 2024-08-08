Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI | TRT 1 yayın akışı 8 Ağustos 2024 Filenin Sultanları Yarı Final mücadelesi (Türkiye-İtalya)
Giriş Tarihi: 08.08.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:49

TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI | TRT 1 yayın akışı 8 Ağustos 2024 Filenin Sultanları Yarı Final mücadelesi (Türkiye-İtalya)

TRT 1 canlı izle kesintisiz HD seçenekleri ile takip ediliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye - İtalya voleybol yarı final maçını televizyondan takip etmek isteyenler 8 Ağustos TRT 1 yayın akışı hakkına araştırmalarına hız kazandırdı. TRT 1 canlı yayın akışı 8 Ağustos 2024 Perşembe günü gündemdeki yerini aldı. Peki, TRT 1 frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır? İşte detaylar...

TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI | TRT 1 yayın akışı 8 Ağustos 2024 Filenin Sultanları Yarı Final mücadelesi Türkiye-İtalya

TRT 1 yayın akışı araştırılıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kimi zaman TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye - İtalya Voleybol yarı final maçını televizyondan takip etmek isteyenler 8 Ağustos TRT 1 yayın akışı hakkına araştırmalarına hız kazandırdı. Peki TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI | TRT 1 yayın akışı 8 Ağustos 2024 Filenin Sultanları Yarı Final mücadelesi Türkiye-İtalya

8 AĞUSTOS TRT YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı
05:20 Şehirden Uzakta
09:30 Kara Ağaç Destanı
12:40 Lingo Türkiye
14:00 Gönül Dağı
17:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Brezilya-ABD"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Set Sayısı
21:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Türkiye-İtalya"
23:15 3'te 3
00:25 Sen Türkülerini Söyle
02:55 Gönül Dağı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI | TRT 1 yayın akışı 8 Ağustos 2024 Filenin Sultanları Yarı Final mücadelesi Türkiye-İtalya

TRT CANLI YAYIN EKRANI

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI | TRT 1 yayın akışı 8 Ağustos 2024 Filenin Sultanları Yarı Final mücadelesi Türkiye-İtalya
TRT FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?
Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI | TRT 1 yayın akışı 8 Ağustos 2024 Filenin Sultanları Yarı Final mücadelesi Türkiye-İtalya
TRT KAÇINCI KANAL?
Digiturk D-Smart Tivibu Kablo TV Analog Kablo TV Turkcell TV+
- - - 900 S04
SON DAKİKA