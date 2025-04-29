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Haberler Galeri TRT Spor canlı izle HD: Arsenal - PSG maçı canlı izle TRT Spor şifresiz ekranında
Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:15 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:29

TRT Spor canlı izle HD: Arsenal - PSG maçı canlı izle TRT Spor şifresiz ekranında

TRT Spor canlı izle ekranı başında yerler alındı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşılaşan Arsenal ve PSG avantaj için sahaya çıkıyor. Şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmada TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgisi gündemde. Arsenal - PSG maçı canlı izle araştırmaları hız kazanırken Devler Liginde final bekleniyor. İşte, TRT Spor canlı izle HD:

TRT Spor canlı izle HD: Arsenal - PSG maçı canlı izle TRT Spor şifresiz ekranında

TRT Spor canlı izle ekranı izlenmeye başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak isteyen 4 takım avantajın ardından rövanşa hazırlanacak. Futbolseverler karşılaşmaları şifresiz olarak takip edecek. Günün karşılaşmasında heyecan dorukta. İşte, TRT Spor Arsenal - PSG maçı canlı izle HD:

TRT Spor canlı izle HD: Arsenal - PSG maçı canlı izle TRT Spor şifresiz ekranında

TRT SPOR YAYIN AKIŞI - 29 NİSAN SALI


17:20 ŞAMPİYONLAR LİGİ TÜM GOLLER

17:30 SPOR MERKEZİ

18:00 FUTBOL ANADOLU

19:30 AKTÜEL FUTBOL

21:00 AVRUPA STÜDYOSU

22:00 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL FUTBOL KARŞILAŞMASI ARSENAL - PSG

00:00 AVRUPA STÜDYOSU

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TRT Spor canlı izle HD: Arsenal - PSG maçı canlı izle TRT Spor şifresiz ekranında

ARSENAL - PSG MAÇI CANLI İZLE

TRT Spor canlı izle ekranından Arsenal - PSG yarı final maçı şifresiz takip ediliyor. İşte, karşılaşmayı takip edebileceğiniz link:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRT Spor canlı izle HD: Arsenal - PSG maçı canlı izle TRT Spor şifresiz ekranında

TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TRT Spor canlı izle HD: Arsenal - PSG maçı canlı izle TRT Spor şifresiz ekranında

RÖVANŞ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. maçları 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. PSG-Arsenal karşılaşması 6 Mayıs Salı günü gerçekleşecek.