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Haberler Galeri TRT SPOR YILDIZ FREKANS AYARLARI: TRT Spor Yıldız kaçıncı kanalda, Twente Beşiktaş maçı şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 10:14

TRT SPOR YILDIZ FREKANS AYARLARI: TRT Spor Yıldız kaçıncı kanalda, Twente Beşiktaş maçı şifresiz mi?

TRT Spor Yıldız frekans bilgileri ve kaçıncı kanalda yayın yaptığı bu akşam gerçekleşecek olan UEFA Avrupa maçlarıyla araştırılmaya başladı. Twente Beşiktaş maçının bu akşam naklen ve şifresiz olarak yayınlanacağı kanalı televizyonlarına kurmak isteyen taraftarlar güncel frekans ayaları için hazırlıklarına başladı. Peki, TRT Spor Yıldız kaçıncı kanalda? İşte frekans bilgileri ve detaylar...

TRT SPOR YILDIZ FREKANS AYARLARI: TRT Spor Yıldız kaçıncı kanalda, Twente Beşiktaş maçı şifresiz mi?

TRT Spor Yıldız bu akşam UEFA maçlarıyla gündemde. 8. Hafta mücadelelerinin hepsi aynı saatte yayınlanacağından Twente Beşiktaş maçı söz konusu ekranlarda eyerini alacak. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar güncel frekans bilgilerini sorguluyor. Peki TRT Spor Yıldız frekans bilgileri nelerdir, TV'de kaçıncı kanalda yayın yapıyor?

TRT SPOR YILDIZ FREKANS AYARLARI: TRT Spor Yıldız kaçıncı kanalda, Twente Beşiktaş maçı şifresiz mi?

TRT SPOR YILDIZ KAÇINCI KANALDA?
TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

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TRT SPOR YILDIZ FREKANS AYARLARI: TRT Spor Yıldız kaçıncı kanalda, Twente Beşiktaş maçı şifresiz mi?

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Twente - Beşiktaş maçı 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.

TRT SPOR YILDIZ FREKANS AYARLARI: TRT Spor Yıldız kaçıncı kanalda, Twente Beşiktaş maçı şifresiz mi?

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Haber Bülteni
07:15 MUHAMMED ALİ ETKİSİ
07:55 "ERKEKLER VOLEYBOL CEV CHALLENGE KUPASI SPOR TOTO-PAOK "
09:45 Sporla Değişen Hayatlar
10:00 Haber Bülteni
10:15 YILDIZ'DA SÖYLEŞİ
10:35 SAVUNMA SANATI
11:05 MERKEZ KORT
11:35 O BENİM HOCAM
11:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
12:00 Haber Bülteni
12:15 Engelsiz Spor
13:15 SPOR ÜNİVERSİTEDE
13:35 EUROCUP GRAN CANARİA-BEŞİKTAŞ
15:25 Spor Atlası
15:35 SAVUNMA SANATI
16:05 MERKEZ KORT
16:35 EUROLEAGUE ÖZETLER
16:55 Yapabilir Misin?
17:10 ARTİSTİK BUZ PATENİ AVRUPA ŞAMPİYONASI ERKEKLER KISA PROGRAM (Canlı)
19:00 Haber Bülteni
19:15 SPOR ÜNİVERSİTEDE
19:35 Sporla Değişen Hayatlar
19:50 MERKEZ KORT
20:15 Engelsiz Spor
21:15 ARTİSTİK BUZ PATENİ AVRUPA ŞAMPİYONASI ÇİFTLER SERBEST PROGRAM (Canlı)
22:30 Nedir, Nasıl Oynanır?
22:35 Yapabilir Misin?
22:50 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI TWENTE-BEŞİKTAŞ (Canlı)
23:45 Devre Arası (Canlı)

TRT SPOR YILDIZ FREKANS AYARLARI: TRT Spor Yıldız kaçıncı kanalda, Twente Beşiktaş maçı şifresiz mi?
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