Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
10:14
TRT SPOR YILDIZ FREKANS AYARLARI: TRT Spor Yıldız kaçıncı kanalda, Twente Beşiktaş maçı şifresiz mi?
TRT Spor Yıldız frekans bilgileri ve kaçıncı kanalda yayın yaptığı bu akşam gerçekleşecek olan UEFA Avrupa maçlarıyla araştırılmaya başladı. Twente Beşiktaş maçının bu akşam naklen ve şifresiz olarak yayınlanacağı kanalı televizyonlarına kurmak isteyen taraftarlar güncel frekans ayaları için hazırlıklarına başladı. Peki, TRT Spor Yıldız kaçıncı kanalda? İşte frekans bilgileri ve detaylar...