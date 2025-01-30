TRT SPOR YILDIZ FREKANS AYARLARI: TRT Spor Yıldız kaçıncı kanalda, Twente Beşiktaş maçı şifresiz mi?

TRT Spor Yıldız bu akşam UEFA maçlarıyla gündemde. 8. Hafta mücadelelerinin hepsi aynı saatte yayınlanacağından Twente Beşiktaş maçı söz konusu ekranlarda eyerini alacak. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar güncel frekans bilgilerini sorguluyor. Peki TRT Spor Yıldız frekans bilgileri nelerdir, TV'de kaçıncı kanalda yayın yapıyor?