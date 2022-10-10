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Haberler Galeri Tüm zamanların en iyi 20 futbolcusu belli oldu! İşte herkesin konuştuğu o liste...
Giriş Tarihi: 10.10.2022 21:37 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 21:42

Tüm zamanların en iyi 20 futbolcusu belli oldu! İşte herkesin konuştuğu o liste...

Tarih boyunca futbolseverler tarafından en çok tartışılan konulardan birisi 'en iyinin kim olduğu' olmuştur. Her dönem farklı isimler bu konunun ana aktörü olurken son yıllarda en çok tartışılan iki futbolcu Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi oldu. Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, bu sırada tüm zamanların en iyi 100 futbolcusunu belirledi. Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en iyi isimlerinin yer aldığı listenin ilk 20 futbolcusunu haberimizde derledik. İşte o futbolcular...

Tüm zamanların en iyi 20 futbolcusu belli oldu! İşte herkesin konuştuğu o liste...

FourFourTwo dergisinin hazırladığı listede ilk 100'e giren oyuncular arasında Gheorghe Hagi, Ronaldinho, Xavi, Van Basten gibi yıldızlar yer alırken ilk 20'lik kısım şöyle...

Tüm zamanların en iyi 20 futbolcusu belli oldu! İşte herkesin konuştuğu o liste...

20. Andres Iniesta

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Tüm zamanların en iyi 20 futbolcusu belli oldu! İşte herkesin konuştuğu o liste...

19. Giuseppe Meazza

Tüm zamanların en iyi 20 futbolcusu belli oldu! İşte herkesin konuştuğu o liste...

18. Romario

Tüm zamanların en iyi 20 futbolcusu belli oldu! İşte herkesin konuştuğu o liste...

17. Paolo Maldini

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