Giriş Tarihi: 10.10.2022 21:37
Güncelleme Tarihi: 10.10.2022
21:42
Tüm zamanların en iyi 20 futbolcusu belli oldu! İşte herkesin konuştuğu o liste...
Tarih boyunca futbolseverler tarafından en çok tartışılan konulardan birisi 'en iyinin kim olduğu' olmuştur. Her dönem farklı isimler bu konunun ana aktörü olurken son yıllarda en çok tartışılan iki futbolcu Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi oldu. Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, bu sırada tüm zamanların en iyi 100 futbolcusunu belirledi. Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en iyi isimlerinin yer aldığı listenin ilk 20 futbolcusunu haberimizde derledik. İşte o futbolcular...