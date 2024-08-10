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Haberler Galeri Türkiye Brezilya voybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları bronz madalya mücadelesi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 10:45

Türkiye Brezilya voybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları bronz madalya mücadelesi

Bugün onanacak Türkiye Brezilya voleybol maçı için nefesler tutuldu. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Brezilya karşısında bronz madalya için parkeye çıkıyor. Sporseverler "Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda?" sorusu için yanıt arayışına hız kazandırdı. Olimpiyat heyecanı TRT 1 ve TRT Spor ekranları üzerinde takip ediliyor. Peki, Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları bronz madalya maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…

Türkiye Brezilya voybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları bronz madalya mücadelesi

Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları üçüncülük maçında Brezilya karşısında galibiyet arayacak. Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bronz madalya mücadelesinin ne zaman, saat kaçta oynanacağını merak eden voleybol severler "Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları'nın bronz madalya (üçüncülük) mücadelesi tarihi, saati ve canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

Türkiye Brezilya voybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları bronz madalya mücadelesi

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nının bronz madalya mücadelesi için bugün Brezilya'yla karşı karşıya gelecek.

Türkiye Brezilya voleybol maçı 10 Ağustos Cumartesi günü (bugün) Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak.

Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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Türkiye Brezilya voybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları bronz madalya mücadelesi

İLK OLİMPİYAT MADALYASI HEYECANI
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek.

Türkiye Brezilya voybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları bronz madalya mücadelesi

ABD - İTALYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

ABD İtalya maçı olimpiyatlarda final olacak. Final maçı 11 Ağustos günü oynanacak.

Türkiye Brezilya voybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları bronz madalya mücadelesi
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