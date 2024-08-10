Türkiye Brezilya voybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları bronz madalya mücadelesi

Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları üçüncülük maçında Brezilya karşısında galibiyet arayacak. Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bronz madalya mücadelesinin ne zaman, saat kaçta oynanacağını merak eden voleybol severler "Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları'nın bronz madalya (üçüncülük) mücadelesi tarihi, saati ve canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm detaylar…