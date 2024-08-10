Giriş Tarihi: 10.08.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
10:45
Türkiye Brezilya voybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları bronz madalya mücadelesi
Bugün onanacak Türkiye Brezilya voleybol maçı için nefesler tutuldu. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Brezilya karşısında bronz madalya için parkeye çıkıyor. Sporseverler "Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda?" sorusu için yanıt arayışına hız kazandırdı. Olimpiyat heyecanı TRT 1 ve TRT Spor ekranları üzerinde takip ediliyor. Peki, Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları bronz madalya maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…