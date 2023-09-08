MİLLİ MAÇ HEYECANI! Türkiye Ermenistan maçı saat kaçta, ne zaman? EURO 2024 elemeleri D grubu Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda, nerede?

EURO 2024 elemeleri D grubunda mücadele ede A Milli Futbol Takımı grup liderliğini korumak için Ermenistan ile karşılaşacak. Türkiye Ermenistan maçı için nefesler tutuldu. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak maç milli maç canlı izle şifresiz ekranlarından takip edilecek. Tüm futbolseverler ''Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, milli maç saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. Stefan Kuntz yönetimindeki Milliler aday kadrosuyla oldukça iddialı. Peki, Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, milli maçın muhtemel 11 ve canlı yayın bilgisi…