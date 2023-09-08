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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ HEYECANI! Türkiye Ermenistan maçı saat kaçta, ne zaman? EURO 2024 elemeleri D grubu Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda, nerede?
Giriş Tarihi: 08.09.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 22:58

MİLLİ MAÇ HEYECANI! Türkiye Ermenistan maçı saat kaçta, ne zaman? EURO 2024 elemeleri D grubu Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda, nerede?

EURO 2024 elemeleri D grubunda mücadele ede A Milli Futbol Takımı grup liderliğini korumak için Ermenistan ile karşılaşacak. Türkiye Ermenistan maçı için nefesler tutuldu. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak maç milli maç canlı izle şifresiz ekranlarından takip edilecek. Tüm futbolseverler ''Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, milli maç saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. Stefan Kuntz yönetimindeki Milliler aday kadrosuyla oldukça iddialı. Peki, Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, milli maçın muhtemel 11 ve canlı yayın bilgisi…

MİLLİ MAÇ HEYECANI! Türkiye Ermenistan maçı saat kaçta, ne zaman? EURO 2024 elemeleri D grubu Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda, nerede?

Türkiye Ermenistan maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. EURO 2024 elemeleri D grubu maçı için Ermenistan karşısında olacak Türkiye hazırlıklarını tamamladı. Heyecana ortak olmak isteyen taraftarlar ''Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda?'' soruları en trend aramalar arasında yerini aldı. Maçın tarihi, saati, canlı izle kanalı taraftarın gündeminde. Peki, Türkiye Ermenistan maçı maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, milli maç ilk 11 tahmini ve karşılaşmaya dair merak edilenler...

MİLLİ MAÇ HEYECANI! Türkiye Ermenistan maçı saat kaçta, ne zaman? EURO 2024 elemeleri D grubu Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda, nerede?

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye EURO 2024 elemelerinde D grubu liderliğini sürdürüyor. Milliler Ermenistan karşısında olacak. Kırmızı beyazlılardaha sonra Japonya ile karşılaşacak.

Eskişehir'de oynanacak heyecanlı mücadelede nefesler tutuldu.

İşte, Türkiye Ermenistan maçı saati, tarihi, canlı yayın kanalı...

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MİLLİ MAÇ HEYECANI! Türkiye Ermenistan maçı saat kaçta, ne zaman? EURO 2024 elemeleri D grubu Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda, nerede?

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye Ermenistan milli maç 8 Eylül 2023 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.

Mücadeleye Türkiye ev sahipliği yapacak.

MİLLİ MAÇ HEYECANI! Türkiye Ermenistan maçı saat kaçta, ne zaman? EURO 2024 elemeleri D grubu Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda, nerede?

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maç canlı izle ekranı TRT 1 canlı yayın ile şifresiz olarak taraftarlar ile buluşacak.

Maçı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek.

MİLLİ MAÇ HEYECANI! Türkiye Ermenistan maçı saat kaçta, ne zaman? EURO 2024 elemeleri D grubu Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda, nerede?

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Umut Nayir (Fenerbahçe)

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