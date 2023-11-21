Türkiye Galler karşısında son maçına çıkacak. Gerçekleşecek olan mücadele öncesinde EURO 2024'e katılmayı garantileyen kırmızı beyazlı ekip hangi torada yer alacak, gruptan nasıl çıkacak, ihtimaller neler sorularına yanıt arıyor. Tüm türkiye tek yürek, gözler bu akşam olacak mücadeleye çevrildi. Peki, gerçekleşecek mücadele öncesinde Türkiye EURO 2024 D grubundan nasıl lider çıkar? İşte, Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri...