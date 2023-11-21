Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:55
Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
10:55
Türkiye EURO 2024 D grubundan nasıl lider çıkar? İşte Türkiye 'nin gruptan çıkma ihtimalleri...
Türkiye D grubunda son maçına 21 Kasım Salı akşamı Galler karşısında çıkacak. Deplasmanda oynanacak mücadelede Türkiye liderlik için ter dökecek. Galler mücadelesi sonrasında Türkiye temsilcimiz A Milli takımımızın alacağı sonuca göre yer alacağı torba ve liderlik durumu değişecek. Türkiye yer aldığı D grubunda 16 puanla lider durumda. Peki, Türkiye EURO 2024 D grubundan nasıl lider çıkar? Türkiye hangi torbada yer alacak? İşte, alınacak sonuçlara göre Türkiye 'nin gruptan çıkma ihtimalleri...