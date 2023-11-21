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Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 10:55

Türkiye EURO 2024 D grubundan nasıl lider çıkar? İşte Türkiye 'nin gruptan çıkma ihtimalleri...

Türkiye D grubunda son maçına 21 Kasım Salı akşamı Galler karşısında çıkacak. Deplasmanda oynanacak mücadelede Türkiye liderlik için ter dökecek. Galler mücadelesi sonrasında Türkiye temsilcimiz A Milli takımımızın alacağı sonuca göre yer alacağı torba ve liderlik durumu değişecek. Türkiye yer aldığı D grubunda 16 puanla lider durumda. Peki, Türkiye EURO 2024 D grubundan nasıl lider çıkar? Türkiye hangi torbada yer alacak? İşte, alınacak sonuçlara göre Türkiye 'nin gruptan çıkma ihtimalleri...

Türkiye EURO 2024 D grubundan nasıl lider çıkar? İşte Türkiye ’nin gruptan çıkma ihtimalleri...

Türkiye Galler karşısında son maçına çıkacak. Gerçekleşecek olan mücadele öncesinde EURO 2024'e katılmayı garantileyen kırmızı beyazlı ekip hangi torada yer alacak, gruptan nasıl çıkacak, ihtimaller neler sorularına yanıt arıyor. Tüm türkiye tek yürek, gözler bu akşam olacak mücadeleye çevrildi. Peki, gerçekleşecek mücadele öncesinde Türkiye EURO 2024 D grubundan nasıl lider çıkar? İşte, Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri...

Türkiye EURO 2024 D grubundan nasıl lider çıkar? İşte Türkiye ’nin gruptan çıkma ihtimalleri...

GALLER KAZANIRSA HIRVATİSTAN MAÇINI BEKLEYECEK!

Dün oynanan Ermenistan-Galler maçı 1-1 sona erince Galler'in grubu lider bitirme şansı kalmadı. Hırvatistan ise yine dün oynanan maçta Letonya'yı deplasmanda 2-0'la geçti ve grup ikinciliğini sürdürdü.

Öte yandan Galler'in grup ikinciliği için şansı sürüyor. Galler, Türkiye'yi konuk edeceği maçta milli takımımızı mağlup edip Hırvatistan'ın kazanamamasını durumunda EURO 2024 bileti alacak. (Galler'in ikili averajda Hırvatistan'a üstünlüğü bulunuyor.)

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Türkiye EURO 2024 D grubundan nasıl lider çıkar? İşte Türkiye ’nin gruptan çıkma ihtimalleri...

HIRVATİSTAN KAZANAMAZSA TÜRKİYE'NİN ELİNE BAKACAK

Hırvatistan ise grup ikinciliği için galibiyet yetecek. Hırvatlar sahasında Ermenistan'a puan kaybetmesi halinde Türkiye'nin Galler'den puan almasını bekleyecek.

Hırvatistan'ın kazanıp Türkiye'nin yenilmesi durumunda ise 'Damalılar' grubunu lider tamamlayacak.

Türkiye EURO 2024 D grubundan nasıl lider çıkar? İşte Türkiye ’nin gruptan çıkma ihtimalleri...

MİLLİ TAKIM GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?

A Milli Futbol Takımı'na grup liderliği için beraberlik yetiyor. Türkiye, Galler'e yenilmesi halinde liderlik için Hırvatistan'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Türkiye EURO 2024 D grubundan nasıl lider çıkar? İşte Türkiye ’nin gruptan çıkma ihtimalleri...

İşte Türkiye'nin yer aldığı D grubunda puan durumu:

1- Türkiye: 7 maç, 16 puan
2- Hırvatistan: 7 maç, 13 puan
3- Galler: 7 maç, 11 puan
4- Ermenistan: 7 maç, 8 puan
5- Letonya: 8 maç, 3 puan

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