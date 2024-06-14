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Haberler Galeri Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Milli Takım maçı tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 15:39

Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Milli Takım maçı tarihleri belli oldu!

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta soruları için araştırmalar hız kazandı. A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) yolculuğunun ilk maçında Gürcistan ile karı karşıya geliyor. F grubunda mücadele eden ay-yıldızlı temsilcimiz grubu ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Peki, Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Milli Takım maçı tarihleri belli oldu!

Türkiye Gürcistan maçı için geri sayım başladı. Almanya'nın ev sahipliğinde 24 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kapsamında ilk maçını Gürcistan ile yapacak Türkiye A Milli Futbol Takımı ilk resmi sınavına çıkıyor. F grubunda mücadele eden ay-yıldızlı temsilcimiz grubu ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Peki, Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Milli Takım maçı tarihleri belli oldu!

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ilk maçına Gürcistan karşısında çıkacak.

Dortmund'da oynanacak karşılaşma 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

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Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Milli Takım maçı tarihleri belli oldu!

EURO 2024 FİKSTÜR

18 Haziran: Türkiye - Gürcistan
22 Haziran: Türkiye - Portekiz
26 Haziran: Çekya - Türkiye

Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Milli Takım maçı tarihleri belli oldu!

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU!

Ay-yıldızlı temsilcimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek.

F Grubu'nda Türkiye ile birlikte Portekiz, Gürcistan ve Çekya gibi takımlar bulunuyor.

Grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Milli Takım maçı tarihleri belli oldu!

Türkiye, F Grubu'nda ilk maçını 18 Haziran Salı Günü Gürcistan karşısında çıkıyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ikinci mücadelesine grubun favorisi Portekiz karşısında çıkacak. Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran saat 19:00'da oynanacak.

Grup aşamasında son maçında ise Türkiye Çekya ile 26 Haziran saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.

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