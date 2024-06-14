Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Milli Takım maçı tarihleri belli oldu!

Türkiye Gürcistan maçı için geri sayım başladı. Almanya'nın ev sahipliğinde 24 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kapsamında ilk maçını Gürcistan ile yapacak Türkiye A Milli Futbol Takımı ilk resmi sınavına çıkıyor. F grubunda mücadele eden ay-yıldızlı temsilcimiz grubu ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Peki, Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…