MİLLİ MAÇ Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 2. eleme maçı muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgisi

EURO 2024 D grubu 2. Maçında Hırvatistan karşısında ter dökecek A Milli Takım Ermenistan ile karşılaşmasının ardından hanesine 3 puanı yazdırdı. Bursa'da oynanacak eleme maçı öncesi Stefan Kuntz yönetimindeki kırmızı beyazlılar hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmaya ilk maçtan aldıkları moralle başlayacak ay yıldızlı ekibin rakibi oldukça zorlu olacak. Taraftarlar milli maç ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. İlk mücadele TRT 1 canlı maç izle ekranlarında şifresiz olarak izleyici ile buluştu. Peki, Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11 bilgisi…