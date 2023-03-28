MİLLİ MAÇ Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 2. eleme maçı muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgisi

BÜLENT TİMURLENK'TEN KARŞILAŞMAYA DAİR ÖNEMLİ ANALİZ!

SABAH Spor'un usta yazarı Bülent Timurlenk, Türkiye Hırvatistan karşılaşmasına dair analizini kaleme aldı:

Ermenistan maçı sonrası 4'lü savunmaya dönmemiz gerekiyor… 'Bu oyunda orta sahan kadarsın', futbolun vazgeçilmez doğrularından biri... Karşınızda EURO 2008'den bu yana oynayan Modric, Brozovic ve Kovacic olacak. Bu üçlünün kaliteleri ve tecrübelerinin bugün itibarıyla bizim orta sahamıza bir tık ağır bastığını söyleyebiliriz. Zaten mühim olan da Orkun Kökçü, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu üçlüsüyle bu orta sahaya karşı dik durmak ve topu çok seven Hırva-t lar'a oyunun dominasyonunu kaptırmamak.