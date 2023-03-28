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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 2. eleme maçı muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgisi
Giriş Tarihi: 28.03.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 11:21

MİLLİ MAÇ Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 2. eleme maçı muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgisi

EURO 2024 D grubu 2. Maçında Hırvatistan karşısında ter dökecek A Milli Takım Ermenistan ile karşılaşmasının ardından hanesine 3 puanı yazdırdı. Bursa'da oynanacak eleme maçı öncesi Stefan Kuntz yönetimindeki kırmızı beyazlılar hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmaya ilk maçtan aldıkları moralle başlayacak ay yıldızlı ekibin rakibi oldukça zorlu olacak. Taraftarlar milli maç ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. İlk mücadele TRT 1 canlı maç izle ekranlarında şifresiz olarak izleyici ile buluştu. Peki, Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11 bilgisi…

MİLLİ MAÇ Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 2. eleme maçı muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgisi

EURO 2024 elemeleri devam ediyor. En güçlü rakiplerinden biri olan Hırvatistan'ı ağırlayacak milli takım, konuğunu Bursa'da ağırlayacak. Geçtiğimiz maç deplasmanda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile puan toplayan ay yıldızlılar bu kez evinde mücadele edecek. Daha önce aynı sahada Almanya ve Hollanda'yı milliler aynı motivasyonla sahaya çıkıyor. Milli maç ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? İşte, TRT 1 canlı maç izle bilgisi ve muhtemel 11…

MİLLİ MAÇ Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 2. eleme maçı muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgisi

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eleme maçı 28 Mart 2023 Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Maç, Bursa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Heyecanlı karşılaşmayı İsveç'li hakem Andreas Ekberg yönetecek.

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MİLLİ MAÇ Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 2. eleme maçı muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgisi

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye Hırvatistan maçı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 2. eleme maçı muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgisi

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Onur, Ozan, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Perisic, Kramaric

MİLLİ MAÇ Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 2. eleme maçı muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgisi

BÜLENT TİMURLENK'TEN KARŞILAŞMAYA DAİR ÖNEMLİ ANALİZ!

SABAH Spor'un usta yazarı Bülent Timurlenk, Türkiye Hırvatistan karşılaşmasına dair analizini kaleme aldı:

Ermenistan maçı sonrası 4'lü savunmaya dönmemiz gerekiyor… 'Bu oyunda orta sahan kadarsın', futbolun vazgeçilmez doğrularından biri... Karşınızda EURO 2008'den bu yana oynayan Modric, Brozovic ve Kovacic olacak. Bu üçlünün kaliteleri ve tecrübelerinin bugün itibarıyla bizim orta sahamıza bir tık ağır bastığını söyleyebiliriz. Zaten mühim olan da Orkun Kökçü, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu üçlüsüyle bu orta sahaya karşı dik durmak ve topu çok seven Hırva-t lar'a oyunun dominasyonunu kaptırmamak.

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