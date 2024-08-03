Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye İtalya maçı canlı izle bilgisi!

Paris Yaz Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları gruptaki son maçını İtalya karşısında çıkacak. Paris 2024 Olimpiyatları'nda oynadığı ilk 2 maçı kazanan Filenin Sultanları, çeyrek finale gitmeye garantiledi. Peki, Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte,Türkiye İtalya maçı canlı izle linki!