Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye İtalya maçı canlı izle bilgisi!

Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
16:19
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Yaz Olimpiyatları'nda son maçına İtalya karşısında çıkacak. Filenin Sultanları çeyrek finali garantiledi! Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti maçlarından galip ayrılan ay yıldızlı ekip sıradaki karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. C Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finallerde mücadele edecek ve en iyi iki grup üçüncü play-off'larda yer alacak. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye İtalya maçı canlı izle linki!