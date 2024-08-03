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Haberler Galeri Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye İtalya maçı canlı izle bilgisi!
Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:19

Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye İtalya maçı canlı izle bilgisi!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Yaz Olimpiyatları'nda son maçına İtalya karşısında çıkacak. Filenin Sultanları çeyrek finali garantiledi! Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti maçlarından galip ayrılan ay yıldızlı ekip sıradaki karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. C Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finallerde mücadele edecek ve en iyi iki grup üçüncü play-off'larda yer alacak. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye İtalya maçı canlı izle linki!

Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye İtalya maçı canlı izle bilgisi!

Paris Yaz Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları gruptaki son maçını İtalya karşısında çıkacak. Paris 2024 Olimpiyatları'nda oynadığı ilk 2 maçı kazanan Filenin Sultanları, çeyrek finale gitmeye garantiledi. Peki, Türkiye-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte,Türkiye İtalya maçı canlı izle linki!

Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye İtalya maçı canlı izle bilgisi!

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçını 4 Ağustos Pazar günü İtalya ile oynayacak.

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Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye İtalya maçı canlı izle bilgisi!

TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE BİLGİSİ!

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye İtalya maçı canlı izle bilgisi!

TRT SPOR CANLI İZLE - TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE

Türkiye İtalya maçı canlı izle için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye İtalya maçı canlı izle bilgisi!

FİLENİN SULTANLARI İLK 2 MAÇI DA GERİ DÖNEREK KAZANDI

Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başardı.

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