Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi Türkiye çeyrek final maçı hangi gün oynanacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 15:39

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi Türkiye çeyrek final maçı hangi gün oynanacak?

Türkiye İtalya çeyrek final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. FIVB Milletler Ligi elemelerinde 12 maçta 9 galibiyet alarak ABD'nin Arlington kentinde yapılacak finallerde boy gösterme hakkına sahip oldu. Türkiye voleybol çeyrek final mücadelesi İtalya'ya karşı yapılacak. Filenin Sultanları İtalya'yı geçtiği takdirde ABD – Japonya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? İşte Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın bilgileri

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi Türkiye çeyrek final maçı hangi gün oynanacak?

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Milletler Ligi'nde çeyrek finale ulaşan Filenin Sultanları, madalya için favoriler arasında yer alıyor. 12 maçın 9'unu kazanıp toplamda 29 puan toplayarak finallere kalan milliler, İtalya'yı yenip yarı finale kalmak istiyor.

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi Türkiye çeyrek final maçı hangi gün oynanacak?

FIVB 2023 MİLLETLER LİGİ TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?

Milletler Ligi lig etabında 12 maçın 9'unu kazanarak 29 puan toplayan Filenin Sultanları, 8 takımın mücadele edeceği Final Etabı'na 3. sıradan katıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 13-17 Temmuz 2023 tarihlerinde ABD'nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi Türkiye çeyrek final maçı hangi gün oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIVB 2023 Milletler Ligi Filenin Sultanları çeyrek final maçı 13 Temmuz 2023 tarihinde oynanacak. Mücadelenin saati 22.00 olarak belirlendi.

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi Türkiye çeyrek final maçı hangi gün oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM OLDU?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi İtalya oldu. Filenin Sultanları, İtalya'yı geçerse yarı finalde ABD-Japonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi Türkiye çeyrek final maçı hangi gün oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları çeyrek final maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

SON DAKİKA