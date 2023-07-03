Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi Türkiye çeyrek final maçı hangi gün oynanacak?

Türkiye İtalya çeyrek final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. FIVB Milletler Ligi elemelerinde 12 maçta 9 galibiyet alarak ABD'nin Arlington kentinde yapılacak finallerde boy gösterme hakkına sahip oldu. Türkiye voleybol çeyrek final mücadelesi İtalya'ya karşı yapılacak. Filenin Sultanları İtalya'yı geçtiği takdirde ABD – Japonya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? İşte Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın bilgileri