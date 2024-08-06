Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat yarı final maçı!

Türkiye İtalya voleybol maçı tarihi araştırılmaya başladı. Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyatlarında yarı finale yükseldi. Grup aşamasındaki tek mağlubiyetimizin bulunduğu İtalya ile eşleşen Milliler, sıkı bir hazırlık içinde. Daniele Santarelli yönetimindeki Sultanlar, altını hedefliyor. Peki; Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?