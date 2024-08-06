Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat yarı final maçı!

Giriş Tarihi: 06.08.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
23:41
A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Çin'i eleyerek yarı final biletini kaptı. Daha sonra oynanan İtalya-Sırbistan karşılaşması Türkiye'nin rakibini belirledi. Buna göre Milliler İtalya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları Olimpiyat yarı final maçı için geri sayım başladı. Grup aşamasında 3-0 yenildiğimiz karşı takımda Egonu gibi isimler dikkat çekiyor. Peki; Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?