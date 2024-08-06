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Haberler Galeri Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat yarı final maçı!
Giriş Tarihi: 06.08.2024 23:35 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 23:41

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat yarı final maçı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Çin'i eleyerek yarı final biletini kaptı. Daha sonra oynanan İtalya-Sırbistan karşılaşması Türkiye'nin rakibini belirledi. Buna göre Milliler İtalya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları Olimpiyat yarı final maçı için geri sayım başladı. Grup aşamasında 3-0 yenildiğimiz karşı takımda Egonu gibi isimler dikkat çekiyor. Peki; Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat yarı final maçı!

Türkiye İtalya voleybol maçı tarihi araştırılmaya başladı. Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyatlarında yarı finale yükseldi. Grup aşamasındaki tek mağlubiyetimizin bulunduğu İtalya ile eşleşen Milliler, sıkı bir hazırlık içinde. Daniele Santarelli yönetimindeki Sultanlar, altını hedefliyor. Peki; Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat yarı final maçı!

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları yarı final maçı İtalya ile oynanacak. Türkiye İtalya karşılaşması 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Maç akşam saatlerinde bekleniyor.

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Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat yarı final maçı!

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin yarı final maçının TRT 1 ekranlarında olması bekleniyor.

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat yarı final maçı!

VOLEYBOL OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ

8 Ağustos günü oynanacak yarı finaller şöyle:

Brezilya - ABD

Türkiye - İtalya

Bronz madalya maçı 10 Ağustos, Altın madalya maçı 11 Ağustos günü oynanacak.

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat yarı final maçı!

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Başantrenör Danielle Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımının Olimpiyat kadrosu şöyle:

Pasörler:

Cansu Özbay
Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
İlkin Aydın
Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular:

Eda Erdem Dündar (Kaptan)
Zehra Güneş
Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Libero:

Gizem Örge

+1 Oyuncu:

Beyza Arıcı

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