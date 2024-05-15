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Haberler Galeri Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı
Giriş Tarihi: 15.05.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 08:04

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

Son şampiyon Filenin Sultanları Milletler Ligi ilk maçına bugün çıkıyor. Japonya Türkiye voleybol maçı sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün Antalya'da sahaya çıkıyor. Geçtiğimiz yıl VNL şampiyonu olan kızlarımız üstün başarısı ile göğsümüzü kapatmıştı. Milli gururlarımız VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alması durumunda finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki; Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları maç programı...

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

FIVB Milletler Ligi ilk hafta maçında Filenin Sultanları Japonya karşısında ilk maçına çıkıyor. Finaller öncesi 3 ayaktan oluşacak ligde ilk maç Japonya ile oynanacak. Bugün oynanacak mücadele öncesi "Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yönelik araştırmalar hız kazandı. Milletler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak isteyen Filenin Sultanları rakibi karşısında galibiyet kazanmak istiyor. Peki; Türkiye Japonya voleybol maçı nerede, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları maç takvimi...

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

MİLLETLER LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Filenin Sultanları, üç turdan oluşan Voleybol Milletler Ligi için her hafta 4 karşılaşma oynayacak. VNL Voleybol Milletler Ligi 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'da, 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika'da, 1-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'de oynanacak.

İşte, Filenin Sultanları maç takvimi:

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Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milletler Ligi 1. haftada oynanacak Türkiye Japonya maçı 15 Mayıs günü saat 20.00'de Antalya'da oynanacak.

Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ GENİŞ KADROSU BELLİ OLDU!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

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