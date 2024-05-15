Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

FIVB Milletler Ligi ilk hafta maçında Filenin Sultanları Japonya karşısında ilk maçına çıkıyor. Finaller öncesi 3 ayaktan oluşacak ligde ilk maç Japonya ile oynanacak. Bugün oynanacak mücadele öncesi "Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yönelik araştırmalar hız kazandı. Milletler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak isteyen Filenin Sultanları rakibi karşısında galibiyet kazanmak istiyor. Peki; Türkiye Japonya voleybol maçı nerede, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları maç takvimi...