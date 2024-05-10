Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ GENİŞ KADROSU BELLİ OLDU!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir
Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz