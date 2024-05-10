Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi

Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi belli oldu. Finaller öncesi 3 ayaktan oluşacak ligde heyecan dorukta olacak. İlk maç Japonya ile oynanacak. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler şimdiden araştırmalara başladı. Peki; Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?