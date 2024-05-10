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Haberler Galeri Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi
Giriş Tarihi: 10.05.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 14:44

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi

Son şampiyon Filenin Sultanları Milletler Ligi ilk maçına çıkıyor. Türkiye Japonya voleybol maçı için heyecan dorukta. Bir kez daha VNL kupasını evine götürmek isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımı lig kadrosu belli oldu. Sultanlar, üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alması durumunda finallerde oynama hakkı kazanacak. Peki; Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte, Filenin Sultanları maç programı...

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi

Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi belli oldu. Finaller öncesi 3 ayaktan oluşacak ligde heyecan dorukta olacak. İlk maç Japonya ile oynanacak. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler şimdiden araştırmalara başladı. Peki; Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi

MİLLETLER LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Filenin Sultanları, üç turdan oluşan Voleybol Milletler Ligi için her hafta 4 karşılaşma oynayacak. VNL Voleybol Milletler Ligi 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'da, 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika'da, 1-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'de oynanacak.

İşte, Filenin Sultanları maç takvimi:

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Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Milletler Ligi 1. haftada oynanacak Türkiye Japonya maçı 15 Mayıs günü saat 20.00'de Antalya'da oynanacak.

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ GENİŞ KADROSU BELLİ OLDU!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

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