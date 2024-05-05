Giriş Tarihi: 05.05.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
13:20
Türkiye’de hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte 81 ilde en çok taraftarı olan kulüpler
Dünyanın en çok izlenen spor dalı futbol, Türkiye'de de sporseverler tarafından ilk tercih olmaya devam ediyor. Süper Lig'de her sezon büyük heyecan yaşanırken taraftarlar da Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerini desteklemek için büyük gayret gösteriyor. Özel bir araştırma şirketi, Türkiye'nin taraftar haritasını ortaya çıkardı. Türkiye'de hangi şehir hangi takımı tutuyor? sorusuna haberimizde cevap verdik. İşte illere göre en çok taraftarı olan kulüpler...