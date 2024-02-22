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Haberler Galeri TV8,5 YAYIN AKIŞI - CANLI İZLE 22 ŞUBAT 2024: Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Sparta Prag Galatasaray TV8,5'ta yayınlanacak mı?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:42

TV8,5 YAYIN AKIŞI - CANLI İZLE 22 ŞUBAT 2024: Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Sparta Prag Galatasaray TV8,5'ta yayınlanacak mı?

TV8,5 yayın akışı 22 Şubat Perşembe listesi Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı için araştırılıyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Genellikle Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak Exxen'de problem yaşanması durumunda bazı karşılaşmalar TV8 ekranlarından yayınlanabiliyor. Hal böyleyken ise sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar, Sparta Prag Galatasaray maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Sparta Prag Galatasaray maçı TV8,5'ta mı yayınlanacak? İşte 22 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı, frekans bilgileri ve canlı izle linki...

TV8,5 YAYIN AKIŞI - CANLI İZLE 22 ŞUBAT 2024: Bugün TV8,5’ta hangi maçlar var, Sparta Prag Galatasaray TV8,5’ta yayınlanacak mı?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 3-2 mağlup ettiği Sparta Prag ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, rakibini deplasmanda da mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Bilindiği üzere Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen'den takip ediliyor. Ancak dijital platformda bir hata oluşması durumunda bazı maçlar TV8,5'tan şifresiz olarak yayınlanabiliyor. Bu nedenle Sparta Prag Galatasaray mücadelesinin de TV8,5 ekranlarında olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Sparta Prag Galatasaray maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? İşte, 22 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı listesi ve canlı izle linki.

TV8,5 YAYIN AKIŞI - CANLI İZLE 22 ŞUBAT 2024: Bugün TV8,5’ta hangi maçlar var, Sparta Prag Galatasaray TV8,5’ta yayınlanacak mı?

SPARTA PRAG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Epet Arena'da Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı, 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

Heyecan dolu mücadele, TV 8,5'ta yayınlanmayacak olup EXXEN platformundan canlı olarak takip edilecek.

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TV8,5 YAYIN AKIŞI - CANLI İZLE 22 ŞUBAT 2024: Bugün TV8,5’ta hangi maçlar var, Sparta Prag Galatasaray TV8,5’ta yayınlanacak mı?

TV 8,5'ta yayınlanacak Avrupa Ligi Play-off Turu maçları ise şu şekilde:

22 Şubat Perşembe

20:45 Young Boys - Sporting

23:00 Benfica - Toulouse

TV8,5 YAYIN AKIŞI - CANLI İZLE 22 ŞUBAT 2024: Bugün TV8,5’ta hangi maçlar var, Sparta Prag Galatasaray TV8,5’ta yayınlanacak mı?

TV8,5 CANLI MAÇ İZLE!

TV8,5 kanalı frekans bilgileri ile sorgulanıyor. Futbolseverler televizyonlarından kanalı bulabilecekleri gibi internet üzerinden de kanala ulaşabilir:

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

TV8,5 YAYIN AKIŞI - CANLI İZLE 22 ŞUBAT 2024: Bugün TV8,5’ta hangi maçlar var, Sparta Prag Galatasaray TV8,5’ta yayınlanacak mı?

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: ¾

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