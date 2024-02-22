TV8,5 YAYIN AKIŞI - CANLI İZLE 22 ŞUBAT 2024: Bugün TV8,5’ta hangi maçlar var, Sparta Prag Galatasaray TV8,5’ta yayınlanacak mı?

Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
09:42
TV8,5 yayın akışı 22 Şubat Perşembe listesi Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı için araştırılıyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Genellikle Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen üzerinden yayınlanıyor. Ancak Exxen'de problem yaşanması durumunda bazı karşılaşmalar TV8 ekranlarından yayınlanabiliyor. Hal böyleyken ise sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar, Sparta Prag Galatasaray maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Sparta Prag Galatasaray maçı TV8,5'ta mı yayınlanacak? İşte 22 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı, frekans bilgileri ve canlı izle linki...