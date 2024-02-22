TV8,5 YAYIN AKIŞI - CANLI İZLE 22 ŞUBAT 2024: Bugün TV8,5’ta hangi maçlar var, Sparta Prag Galatasaray TV8,5’ta yayınlanacak mı?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 3-2 mağlup ettiği Sparta Prag ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, rakibini deplasmanda da mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Bilindiği üzere Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen'den takip ediliyor. Ancak dijital platformda bir hata oluşması durumunda bazı maçlar TV8,5'tan şifresiz olarak yayınlanabiliyor. Bu nedenle Sparta Prag Galatasaray mücadelesinin de TV8,5 ekranlarında olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Sparta Prag Galatasaray maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? İşte, 22 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı listesi ve canlı izle linki.