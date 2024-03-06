TV8.5 YAYIN AKIŞI | TV8,5’ta bugün ve yarın hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?

TV8,5 yayın akışı ile bugün ve yarının maç programı belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği maç programında birçok karşılaşma yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu hafta bazı maçlar ücretsiz olarak yayınlanacak. Peki, TV8,5 yayın akışı ile bugün ve yarın hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?