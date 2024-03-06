TV8.5 YAYIN AKIŞI | TV8,5’ta bugün ve yarın hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?

TV8,5 YAYIN AKIŞI | 6 MART ÇARŞAMBA
08:00 "Real Sociedad - PSG" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç
10:00 "Bayern Münih - Lazio" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç
12:00 Teknik Bakış
13:00 Hollanda Eredivisie 24. Hafta Özetleri
14:10 Suudi Arabistan Pro Lig 22. Hafta Özetleri
14:30 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin
15:30 "Bayern Münih - Lazio" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç
16:15 "Real Sociedad - PSG" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç
17:00 Avrupa Ligi Play-Off Turu 2. Maç Özetleri
18:15 Konferans Ligi Play-Off Turu 2. Maç Özetleri
19:15 "Leipzig - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu
20:00 "Kopenhag - Manchester City" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 1.Maç
20:45 "Sporting - Atalanta" Avrupa Ligi Son 16 Turu 2.Maç / Canlı
23:00 "Manchester City - Kopenhag" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç / Canlı
01:00 "Real Madrid - Leipzig" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç
01:10 Suudi Arabistan Pro Lig 21.Hafta Özetleri