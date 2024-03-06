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Haberler Galeri TV8.5 YAYIN AKIŞI | TV8,5'ta bugün ve yarın hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 16:34

TV8.5 YAYIN AKIŞI | TV8,5'ta bugün ve yarın hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?

Futbolseverlerin gündeminde TV8,5 yayın akışı yer alıyor. 6-7 Mart maç fikstürü belli oldu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maçların oynandığı haftalarda bazı maçlar şifresiz olarak TV8,5 ekranında yayınlanıyor. Peki, TV8,5'ta bugün ve yarın hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte, TV8,5 yayın akışı…

TV8.5 YAYIN AKIŞI | TV8,5’ta bugün ve yarın hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?

TV8,5 yayın akışı ile bugün ve yarının maç programı belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği maç programında birçok karşılaşma yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu hafta bazı maçlar ücretsiz olarak yayınlanacak. Peki, TV8,5 yayın akışı ile bugün ve yarın hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

TV8.5 YAYIN AKIŞI | TV8,5’ta bugün ve yarın hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?

TV8,5 YAYIN AKIŞI | 6 MART ÇARŞAMBA

08:00 "Real Sociedad - PSG" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç

10:00 "Bayern Münih - Lazio" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç

12:00 Teknik Bakış

13:00 Hollanda Eredivisie 24. Hafta Özetleri

14:10 Suudi Arabistan Pro Lig 22. Hafta Özetleri

14:30 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin

15:30 "Bayern Münih - Lazio" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç

16:15 "Real Sociedad - PSG" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç

17:00 Avrupa Ligi Play-Off Turu 2. Maç Özetleri

18:15 Konferans Ligi Play-Off Turu 2. Maç Özetleri

19:15 "Leipzig - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu

20:00 "Kopenhag - Manchester City" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 1.Maç

20:45 "Sporting - Atalanta" Avrupa Ligi Son 16 Turu 2.Maç / Canlı

23:00 "Manchester City - Kopenhag" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç / Canlı

01:00 "Real Madrid - Leipzig" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç

01:10 Suudi Arabistan Pro Lig 21.Hafta Özetleri

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TV8.5 YAYIN AKIŞI | TV8,5’ta bugün ve yarın hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?

TV8,5 YAYIN AKIŞI | 7 MART PERŞEMBE

08:00 Teknik Bakış

09:00 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin

10:00 "Sporting - Atalanta" Avrupa Ligi Son 16 Turu 2.Maç

12:00 "Real Madrid - Leipzig" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç

14:00 "Manchester - Kopenhag" Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2.Maç

16:00 Teknik Bakış

17:00 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin

18:00 Suudi Arabistan Pro Lig 22. Hafta Özetleri

18:20 Hollanda Eredivisie 24. Hafta Özetleri

19:30 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1999 - 2000 En Güzel Goller

20:00 Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu 2. Maç Özetleri

20:45 "Ajax - Aston Villa" Konferans Ligi Son 16 Turu 1.Maç / Canlı

23:00 "Milan - Slavia Prag" Konferans Ligi Son 16 Turu 1.Maç / Canlı

01:00 Konferans Ligi Özel / Canlı

02:00 Avrupa Ligi Son 16 Turu 1. Maç Özetleri

TV8.5 YAYIN AKIŞI | TV8,5’ta bugün ve yarın hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?
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TV8.5 YAYIN AKIŞI | TV8,5’ta bugün ve yarın hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?
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