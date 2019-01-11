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2018 yılının 11'ini açıkladı

Bu sene 18'incisi düzenlenen Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı.

Giriş Tarihi: 11.01.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 17:01
UEFA 2018 yılının 11'ini açıkladı

Bu sene 18'incisi düzenlenen Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı.

UEFA 2018 yılının 11'ini açıkladı

'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa'da 2018 yılının en iyi 11'i, 1,8 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi.

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UEFA 2018 yılının 11'ini açıkladı

Real Madrid'den 4, Chelsea ve Barcelona'dan ikişer ismin bulunduğu kadroda en fazla oyu alan futbolcu, 115 bin 440 ile Real Madridli Luka Modric oldu.

UEFA 2018 yılının 11'ini açıkladı

Juventus yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Yılın 11'ine 13. kez seçildi.

UEFA 2018 yılının 11'ini açıkladı

4-3-3 düzenine göre dizilen UEFA Yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı:

Ter Stegen - Barcelona

UEFA 2018 yılının 11'ini açıkladı

Sergio Ramos - Real Madrid

UEFA 2018 yılının 11'ini açıkladı

Virgil van Dijk - Liverpool

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