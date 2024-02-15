Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
11:48
UEFA Konferans Ligi play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi maç programı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat bugün başlıyor. Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu'nu lider olarak tamamlayarak üst tura adını yazdırmıştı. Sarı- lacivertliler, Play- off'dan gelerek son 16'ya kalan takımlardan biriyle karşılaşacak. Bugün 8 maç oynanacak ve bu turdaki rövanş karşılaşmaları 22 Şubat Perşembe günü yapılacak. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...