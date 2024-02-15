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Haberler Galeri UEFA Konferans Ligi play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi maç programı
Giriş Tarihi: 15.02.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 11:48

UEFA Konferans Ligi play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi maç programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat bugün başlıyor. Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu'nu lider olarak tamamlayarak üst tura adını yazdırmıştı. Sarı- lacivertliler, Play- off'dan gelerek son 16'ya kalan takımlardan biriyle karşılaşacak. Bugün 8 maç oynanacak ve bu turdaki rövanş karşılaşmaları 22 Şubat Perşembe günü yapılacak. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi maç programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk tur play-off mücadeleleri başlıyor. Bugünkü maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar belli olacak. Fenerbahçe'nin rakibi bekleniyor. Sarı lacivertliler, Konferans Ligi H Grubu'nu lider olarak tamamlayarak adını üst tura yazdırmıştı. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

UEFA Konferans Ligi play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi maç programı

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU İLK MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta yapılacak. Play-off turunda 8 maç oynanacak. Play-off turunda rövanş karşılaşmaları 22 Şubat Perşembe günü yapılacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek.

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UEFA Konferans Ligi play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi maç programı

PLAY-OFF TURU İLK MAÇLARININ PROGRAMI

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)

20.45 Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)

UEFA Konferans Ligi play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi maç programı

23.00 Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)

UEFA Konferans Ligi play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi maç programı

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi maçları EXXEN'den naklen izlenebilecek.

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