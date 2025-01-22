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Haberler Galeri UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU GÜNCEL: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puanı kaç, kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:01

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU GÜNCEL: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puanı kaç, kaçıncı sırada?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan durumu furbolseverler tarafından dikkatle takip ediliyor. 36 takımdan oluşan yeni Avrupa Ligi formatına göre, grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna geçecek. İlk 24 içinde yer alan takımlar ise play-off oynayacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son puan durumu nasıl? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puanı kaç kaçıncı sırada?

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU GÜNCEL: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puanı kaç, kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki güncel puan durumu, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu hafta oynayacakları karşılaşmalar öncesinde büyük merak konusu oldu. Galatasaray, grup aşamasında çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek puan tablosunda güçlü bir konumda. Fenerbahçe ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle gruptaki yerini almaya devam ediyor. Beşiktaş ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle bu hafta oynayacakları maçlarda puan arayacak. Bu hafta gerçekleşecek karşılaşmaların ardından puan durumu güncellenerek, takımların sıralamaları netleşecek. İşte, UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu ve sıralaması haberin devamında...

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU GÜNCEL: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puanı kaç, kaçıncı sırada?

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PAN DUURMU

1- Lazio 16 puan

2- Athletic Bilbao 16 puan

3- Anderlecht 14 puan

4- Lyon 13 puan

5- Galatasaray 13 puan

6- Frankfurt 13 puan

7- Manchester United 12 puan

8- Rangers 11 puan

9- Tottenham 11 puan

10- FCSB 11 puan

21- Fenerbahçe 8 puan

28- Beşiktaş 6 puan

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UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU GÜNCEL: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puanı kaç, kaçıncı sırada?

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 7. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ

22 Ocak 2025 Çarşamba

18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao (İspanya)

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU GÜNCEL: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puanı kaç, kaçıncı sırada?

23 Ocak 2025 Perşembe

20.45 Porto (Portekiz)-Olympiakos (Yunanistan)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Roma (İtalya)

20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-FCSB (Romanya)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Anderlecht (Belçika)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Malmö (İsveç)-Twente (Hollanda)

20.45 Hoffenheim (Almanya)-Tottenham (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere)-Rangers (İskoçya)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Lazio (İtalya)-Real Sociedad (İspanya)

23.00 PAOK (Yunanistan)-Slavia Prag (Çekya)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Braga (Portekiz)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Midtjylland (Danimarka)

23.00 RFS (Letonya)-Ajax (Hollanda)

23.00 Elfsborg (İsveç)-Nice (Fransa)

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU GÜNCEL: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puanı kaç, kaçıncı sırada?
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