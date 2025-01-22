UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU GÜNCEL: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puanı kaç, kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki güncel puan durumu, temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu hafta oynayacakları karşılaşmalar öncesinde büyük merak konusu oldu. Galatasaray, grup aşamasında çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek puan tablosunda güçlü bir konumda. Fenerbahçe ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle gruptaki yerini almaya devam ediyor. Beşiktaş ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle bu hafta oynayacakları maçlarda puan arayacak. Bu hafta gerçekleşecek karşılaşmaların ardından puan durumu güncellenerek, takımların sıralamaları netleşecek. İşte, UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu ve sıralaması haberin devamında...