UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU GÜNCEL: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puanı kaç, kaçıncı sırada?

23 Ocak 2025 Perşembe
20.45 Porto (Portekiz)-Olympiakos (Yunanistan)
20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Roma (İtalya)
20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa)
20.45 Karabağ (Azerbaycan)-FCSB (Romanya)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Anderlecht (Belçika)
20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
20.45 Malmö (İsveç)-Twente (Hollanda)
20.45 Hoffenheim (Almanya)-Tottenham (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere)-Rangers (İskoçya)
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Lazio (İtalya)-Real Sociedad (İspanya)
23.00 PAOK (Yunanistan)-Slavia Prag (Çekya)
23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Braga (Portekiz)
23.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Midtjylland (Danimarka)
23.00 RFS (Letonya)-Ajax (Hollanda)
23.00 Elfsborg (İsveç)-Nice (Fransa)