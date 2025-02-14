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Giriş Tarihi: 14.02.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:59

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa maç programı ile ilk karşılaşma sonuçları

Galatasaray ve Fenerbahçe geçtiğimiz akşam UEFA Avrupa Ligi play-off turunda son 16 mücadelesi verdi. Sarı kırmızılılar AZ Alkmaar karşısında 4-1 yenilirken sarılacivertliler ise RSC Anderlecht 3-0 galibiyet elde etti. Temsilcilerimiz rövanş ile ligde kalmak için bileti almak istiyor. Peki; UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman? İşte, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa maçı programı...

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa maç programı ile ilk karşılaşma sonuçları

İlk maçlardan alınan sonuçlarda Galatasaray tur ihtimalini zorlaştırırken Fenerbahçe avantaj elde etti. Son 16 play-off turunda mücadele eden takımlar ligde kaldıkları süreyi değerlendiriyor. Deplasman ve evde oynayacakları mücadelerle tur bileti almak isteyen takımların tur atlama senaryoları belli oldu. Peki; UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman? İşte, detaylar...

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa maç programı ile ilk karşılaşma sonuçları

UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off eşleşmelerinde ilk karşılaşmalar oynandı. Rövanş maçları ise 20 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.

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UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa maç programı ile ilk karşılaşma sonuçları

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Ferencvaros -Viktoria Plzen: 1-0

Union Saint-Gilloise-Ajax: 0-2

Midtjylland-Real Sociedad: 1-2

Fenerbahçe-Anderlecht: 3-0

AZ Alkmaar-Galatasaray: 4-1

Twente-Bodo/Glimt: 2-1

PAOK -FCSB : 1-2

Porto-Roma (İtalya): 1-1

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa maç programı ile ilk karşılaşma sonuçları

FENERBAHÇE VE GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe 3-0 kazandığı ilk karşılaşmanın ardından rövanşta avantajlı durumda olacak. Galatasaray'ın ise maçı uzatmaya taşımak için 3 farklı skor elde etmesi gerekiyor.

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa maç programı ile ilk karşılaşma sonuçları

Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile rövanş maçı saat 20.45'te sarı kırmızılı takımın evinde oynanacak.

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