Giriş Tarihi: 14.02.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
10:59
UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa maç programı ile ilk karşılaşma sonuçları
Galatasaray ve Fenerbahçe geçtiğimiz akşam UEFA Avrupa Ligi play-off turunda son 16 mücadelesi verdi. Sarı kırmızılılar AZ Alkmaar karşısında 4-1 yenilirken sarılacivertliler ise RSC Anderlecht 3-0 galibiyet elde etti. Temsilcilerimiz rövanş ile ligde kalmak için bileti almak istiyor. Peki; UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman? İşte, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa maçı programı...