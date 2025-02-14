UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa maç programı ile ilk karşılaşma sonuçları

İlk maçlardan alınan sonuçlarda Galatasaray tur ihtimalini zorlaştırırken Fenerbahçe avantaj elde etti. Son 16 play-off turunda mücadele eden takımlar ligde kaldıkları süreyi değerlendiriyor. Deplasman ve evde oynayacakları mücadelerle tur bileti almak isteyen takımların tur atlama senaryoları belli oldu. Peki; UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman? İşte, detaylar...