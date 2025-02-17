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Giriş Tarihi: 17.02.2025 12:11 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:11

UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI TARİHİ: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları ne zaman, bu haftamı oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray rövanş maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Play-off turunda Anderlecht'i 3-0'lık net bir skorla geçmeyi başaran Fenerbahçe, turun kapısını ardına kadar araladı. Diğer tarafta Galatasaray ise AZ Alkmaar deplasmanında beklemediği bir şekilde 4-1 mağlup oldu ve turu zora soktu. Şimdi ise gözler UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları tarihine çevrildi. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları ne zaman, bu haftamı oynanacak? İşte detaylar;

UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI TARİHİ: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları ne zaman, bu haftamı oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçları heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçında Anderlecth karşısında büyük bir avantaj elde etti. Diğer tarafta Galatasaray ise beklenmedik bir mağlubiyet alarak turu zora soktu. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları ne zaman, bu haftamı oynanacak? İşte UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları tarihi;

UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI TARİHİ: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları ne zaman, bu haftamı oynanacak?

UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off eşleşmelerinde ilk karşılaşmalar oynandı. Rövanş maçları ise 20 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.

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UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI TARİHİ: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları ne zaman, bu haftamı oynanacak?

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Ferencvaros -Viktoria Plzen: 1-0

Union Saint-Gilloise-Ajax: 0-2

Midtjylland-Real Sociedad: 1-2

Fenerbahçe-Anderlecht: 3-0

AZ Alkmaar-Galatasaray: 4-1

Twente-Bodo/Glimt: 2-1

PAOK -FCSB : 1-2

Porto-Roma (İtalya): 1-1

UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI TARİHİ: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları ne zaman, bu haftamı oynanacak?

FENERBAHÇE VE GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe 3-0 kazandığı ilk karşılaşmanın ardından rövanşta avantajlı durumda olacak. Galatasaray'ın ise maçı uzatmaya taşımak için 3 farklı skor elde etmesi gerekiyor.

UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI TARİHİ: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları ne zaman, bu haftamı oynanacak?

Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile rövanş maçı saat 20.45'te sarı kırmızılı takımın evinde oynanacak.

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