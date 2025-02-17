UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI TARİHİ: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları ne zaman, bu haftamı oynanacak?

Giriş Tarihi: 17.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
12:11
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray rövanş maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Play-off turunda Anderlecht'i 3-0'lık net bir skorla geçmeyi başaran Fenerbahçe, turun kapısını ardına kadar araladı. Diğer tarafta Galatasaray ise AZ Alkmaar deplasmanında beklemediği bir şekilde 4-1 mağlup oldu ve turu zora soktu. Şimdi ise gözler UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları tarihine çevrildi. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları ne zaman, bu haftamı oynanacak? İşte detaylar;