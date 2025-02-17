UEFA AVRUPA LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI TARİHİ: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları ne zaman, bu haftamı oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçları heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçında Anderlecth karşısında büyük bir avantaj elde etti. Diğer tarafta Galatasaray ise beklenmedik bir mağlubiyet alarak turu zora soktu. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları ne zaman, bu haftamı oynanacak? İşte UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları tarihi;