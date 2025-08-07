Giriş Tarihi: 07.08.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025
07:02
UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Fenerbahçe ilk maçta Feyenoord'a mağlup! Ülke puanında son durum belli oldu...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu. Hollanda ekibinin gollerini Timber ve Moussa atarken, sarı-lacivertli takımın tek golünü Sofyan Amrabat kaydetti. Temsilcimizin oynadığı mücadele sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum…