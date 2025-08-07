Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASI GÜNCEL | Fenerbahçe ilk maçta Feyenoord'a mağlup! Ülke puanında son durum belli oldu...
Giriş Tarihi: 07.08.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 07:02

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu. Hollanda ekibinin gollerini Timber ve Moussa atarken, sarı-lacivertli takımın tek golünü Sofyan Amrabat kaydetti. Temsilcimizin oynadığı mücadele sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Feyenoord'a 2-1'lik skorla yenildi.

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Temsilcimizin 2-1'lik mağlubiyetinin ardından gözler ülke puanına çevrildi. İşte UEFA ülke puanı sırası... Türkiye kaçıncı sırada?

1- İNGİLTERE | 90,839 PUAN

2- İTALYA | 80,946 PUAN

3- İSPANYA | 74,953 PUAN

4- ALMANYA | 71,117 PUAN

5- FRANSA | 65,177 PUAN

6- HOLLANDA | 58.616 PUAN

7- PORTEKİZ | 53,366 PUAN

8- BELÇİKA | 51.350 PUAN

9 - TÜRKİYE | 41.200 PUAN

10 - ÇEKYA | 38,000 PUAN