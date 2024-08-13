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Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:49

UEFA ülke puanı sıralaması değişiyor! Fenerbahçe Lille maçı öncesi Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe ilk maçta 2-1 mağlup olmuştu. Bugün farklı geçmesi gereken sarı lacivertlilerin golleri ile ülke puanında son durum takip edilecek. Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir futbolda ülke sıralamasındaki yerimizi belirliyor. Peki; Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

UEFA ülke puanı sıralaması değişiyor! Fenerbahçe Lille maçı öncesi Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe Fransız rakibi Lille'i ağırlıyor. Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kapsamında aldıkları puanlar Türkiye'nin ülke puanına etki ediyor. İşte, son UEFA ülke puanı sıralaması...

UEFA ülke puanı sıralaması değişiyor! Fenerbahçe Lille maçı öncesi Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

FENERBAHÇE AVANTAJI RAKİBE VERDİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını Lille'nin sahasında oynayan Fenerbahçe son dakikalarda gelen golle berabere olan maçta avantajı rakibine verdi.

Buna göre Fenerbahçe'nin 2 farklı kazanması gerekiyor.

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UEFA ülke puanı sıralaması değişiyor! Fenerbahçe Lille maçı öncesi Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Fenerbahçe Lille rövanş maçı saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda başlayacak. İlk maçta alınan mağlubiyet Türkiye'nin puanını odak noktası haline getirdi. Maç öncesi UEFA ülke puanı sıralaması kontrol ediliyor.

İşte, son durum:

UEFA ülke puanı sıralaması değişiyor! Fenerbahçe Lille maçı öncesi Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Türkiye Lille karşısında mağlubiyet aldıktan sonra Türkiye'nin puanı 34.800'de kaldı.

İşte, sıralama:

UEFA ülke puanı sıralaması değişiyor! Fenerbahçe Lille maçı öncesi Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

1- İNGİLTERE - 89.160

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