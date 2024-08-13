UEFA ülke puanı sıralaması değişiyor! Fenerbahçe Lille maçı öncesi Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
11:49
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe ilk maçta 2-1 mağlup olmuştu. Bugün farklı geçmesi gereken sarı lacivertlilerin golleri ile ülke puanında son durum takip edilecek. Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir futbolda ülke sıralamasındaki yerimizi belirliyor. Peki; Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...