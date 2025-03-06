Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
10:59
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM: UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olarak sahasında Rangers'ı ağırlayacak. İlk maçta elde edilecek bir galibiyet, tur için önemli bir avantaj sağlarken, ülke puanı açısından da kıymetli bir katkı sunacak. Çekya'nın tek temsilcisi Viktoria Plzen ise bu akşam evinde Lazio'yu konuk ediyor. Eğer Fenerbahçe galip gelir, Plzen ise mağlup olursa, iki takımın puanları eşitlenecek. İşte UEFA ülkeler sıralamasındaki son güncel durum...