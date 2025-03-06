UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM: UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA ülke puan sıralaması kapsamında Türkiye, Çekya ile 9. sıra için yarışıyor. Her iki ülke de Avrupa Kupaları'nda tek takımla yoluna devam ederken, Fenerbahçe ve Viktoria Plzen, son 16 turu ilk maçlarını evlerinde oynayacak. Fenerbahçe Rangers'ı konuk ederken, Plzen Lazio ile karşılaşacak. Bu sonuçlar, Türkiye ve Çekya arasındaki puanları eşitleyebilir. İşte UEFA ülkeler sıralamasındaki son güncel durum...