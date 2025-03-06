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Haberler Galeri UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM: UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 10:59

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM: UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olarak sahasında Rangers'ı ağırlayacak. İlk maçta elde edilecek bir galibiyet, tur için önemli bir avantaj sağlarken, ülke puanı açısından da kıymetli bir katkı sunacak. Çekya'nın tek temsilcisi Viktoria Plzen ise bu akşam evinde Lazio'yu konuk ediyor. Eğer Fenerbahçe galip gelir, Plzen ise mağlup olursa, iki takımın puanları eşitlenecek. İşte UEFA ülkeler sıralamasındaki son güncel durum...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM: UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA ülke puan sıralaması kapsamında Türkiye, Çekya ile 9. sıra için yarışıyor. Her iki ülke de Avrupa Kupaları'nda tek takımla yoluna devam ederken, Fenerbahçe ve Viktoria Plzen, son 16 turu ilk maçlarını evlerinde oynayacak. Fenerbahçe Rangers'ı konuk ederken, Plzen Lazio ile karşılaşacak. Bu sonuçlar, Türkiye ve Çekya arasındaki puanları eşitleyebilir. İşte UEFA ülkeler sıralamasındaki son güncel durum...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM: UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

LAZİO VE FENERBAHÇE GALİP GELİRSE PUAN DURUMU EŞİTLENİYOR!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı mağlup ederse, ülke puanına 0.400'lük bir katkı sağlamış olacak. Diğer yandan, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, Lazio'ya yenildiği takdirde ülke puanına herhangi bir katkı yapamayacak. Bu durumda, aradaki 0.400'lük fark kapanacak ve Çekya'nın puanı, Türkiye ile eşitlenecek.

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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM: UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

TÜRKİYE ÜLKELER SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA YER ALIYOR?

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 10. sırada yer alıyor. Şu anki puanı 43.500 olan Türkiye, 9. sıradaki Çekya'dan sadece 0.400 puan geride bulunuyor. Bu fark, tek bir galibiyetle kapanabilir ve iki ülkenin puanları eşit hale gelebilir.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM: UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1.İngiltere: 107.482 puan

2.İtalya: 93.793 puan

3.İspanya: 90.168 puan

4.Almanya: 84.331 puan

5.Fransa: 70.165 puan

6.Hollanda: 66.650 puan

7.Portekiz: 62.066 puan

8.Belçika: 56.450 puan

9.Çekya: 43.900 puan

10.Türkiye: 43.500 puan

11.Yunanistan: 38.312

12. Norveç: 37.687

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM: UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?