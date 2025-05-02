Vakıfbank-Savino Del Bene Scandicci voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi final four takvimi

VakıfBank, Savino Del Bene Scandicci ile CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde karşılaşıyor. Kaptan Zehra Güneş'in liderliğindeki takım, bu önemli mücadelede şampiyonluk için sahada müthiş bir performans sergilemeye hazırlanıyor. Daha önce 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında şampiyonluk yaşayıp kupa sevinci yaşayan VakıfBank, bu kez de tarihine bir yenisini eklemeyi hedefliyor. İşte, VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final mücadelesine dair tüm detaylar...