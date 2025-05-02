Giriş Tarihi: 02.05.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
15:40
Vakıfbank-Savino Del Bene Scandicci voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi final four takvimi
2025 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finaline katılacak olan temsilcimiz Vakıfbank, 2023'te kazandığı şampiyonluktan sonra bir kez daha zirveye ulaşmayı hedefliyor. Başantrenör Giovanni Guidetti'nin liderliğinde mücadele eden sarı-siyahlı ekip, İstanbul'da düzenlenecek dörtlü finalde, finali de kazanarak 2025 CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı amaçlıyor. Peki, Vakıfbank ile Savino Del Bene Scandicci arasındaki bu heyecan dolu karşılaşma saat kaçta başlayacak?