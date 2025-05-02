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Haberler Galeri Vakıfbank-Savino Del Bene Scandicci voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi final four takvimi
Giriş Tarihi: 02.05.2025 15:40 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 15:40

Vakıfbank-Savino Del Bene Scandicci voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi final four takvimi

2025 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finaline katılacak olan temsilcimiz Vakıfbank, 2023'te kazandığı şampiyonluktan sonra bir kez daha zirveye ulaşmayı hedefliyor. Başantrenör Giovanni Guidetti'nin liderliğinde mücadele eden sarı-siyahlı ekip, İstanbul'da düzenlenecek dörtlü finalde, finali de kazanarak 2025 CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı amaçlıyor. Peki, Vakıfbank ile Savino Del Bene Scandicci arasındaki bu heyecan dolu karşılaşma saat kaçta başlayacak?

Vakıfbank-Savino Del Bene Scandicci voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi final four takvimi

VakıfBank, Savino Del Bene Scandicci ile CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde karşılaşıyor. Kaptan Zehra Güneş'in liderliğindeki takım, bu önemli mücadelede şampiyonluk için sahada müthiş bir performans sergilemeye hazırlanıyor. Daha önce 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında şampiyonluk yaşayıp kupa sevinci yaşayan VakıfBank, bu kez de tarihine bir yenisini eklemeyi hedefliyor. İşte, VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final mücadelesine dair tüm detaylar...

Vakıfbank-Savino Del Bene Scandicci voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi final four takvimi

VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN?

Vakıfbank, 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Savino Del Bene Scandicci ile 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. Bu heyecan dolu mücadele, S Spor Plus ve Tivibu Spor üzerinden canlı ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

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Vakıfbank-Savino Del Bene Scandicci voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi final four takvimi

Vakıfbank, finale yükselmesi durumunda 4 Mayıs'ta şampiyonluk için mücadele edecek. Eğer bu gerçekleşmezse, üçüncülük maçlarına çıkacak.

Scandicci, 2022'de CEV Challenge Kupası'nı kazandı ve şimdi CEV Şampiyonluğu'nu elde etmeyi hedefliyor.

Vakıfbank-Savino Del Bene Scandicci voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi final four takvimi

2025 KADINLAR CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖRTLÜ FİNALİ

3 Mayıs Cumartesi – Yarı Final Maçları

16:00 – Numia Vero Volley Milano (İtalya) vs. A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya)

19:00 – VakıfBank (Türkiye) vs. Savino Del Bene Scandicci (İtalya)

Vakıfbank-Savino Del Bene Scandicci voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi final four takvimi

4 Mayıs Pazar – Final ve Üçüncülük Maçları

16:00 – Üçüncülük Maçı (Yarı Final kaybedenleri)

19:00 – Final Maçı (Yarı Final kazananları)