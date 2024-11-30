Giriş Tarihi: 30.11.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024
11:56
Van Bronckhorst'tan şok karar: Göztepe sonrası istifayı düşünüyordu | Hasan Arat'ın harcadığı servet ortaya çıktı
Son dakika Beşiktaş haberleri: Hasan Arat'ın önce Futbol AŞ, 2 gün sonra da yönetim kurulu olmak üzere başkanlığı tamamen bıraktığı Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Siyah-Beyazlılar'da 4-2'lik Göztepe yenilgisi sonrası istifa etmeyi düşünen Giovanni van Bronckhorst, Maccabi Tel Aviv maçının ardından yönetimin ayrılık talebine şok bir yanıt verdi. Öte yandan Başkan Hasan Arat'ın görev süresi boyunca harcadığı para da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...