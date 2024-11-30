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Haberler Galeri Van Bronckhorst'tan şok karar: Göztepe sonrası istifayı düşünüyordu | Hasan Arat'ın harcadığı servet ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 30.11.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:56

Van Bronckhorst'tan şok karar: Göztepe sonrası istifayı düşünüyordu | Hasan Arat'ın harcadığı servet ortaya çıktı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Hasan Arat'ın önce Futbol AŞ, 2 gün sonra da yönetim kurulu olmak üzere başkanlığı tamamen bıraktığı Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Siyah-Beyazlılar'da 4-2'lik Göztepe yenilgisi sonrası istifa etmeyi düşünen Giovanni van Bronckhorst, Maccabi Tel Aviv maçının ardından yönetimin ayrılık talebine şok bir yanıt verdi. Öte yandan Başkan Hasan Arat'ın görev süresi boyunca harcadığı para da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Van Bronckhorst’tan şok karar: Göztepe sonrası istifayı düşünüyordu | Hasan Arat’ın harcadığı servet ortaya çıktı

Beşiktaş'ta üst üste gelen istifaların ardından Hasan Arat da 3 Aralık 2023'te seçildiği başkanlık görevinden ayrılırken arkasında bir enkaz bıraktı.

Van Bronckhorst’tan şok karar: Göztepe sonrası istifayı düşünüyordu | Hasan Arat’ın harcadığı servet ortaya çıktı

Yaklaşık 1 yılda harcanan rekor bonservisler ve maaşlara rağmen Siyah-Beyazlılarda gelinen nokta hayal kırıklığı oldu.

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Van Bronckhorst’tan şok karar: Göztepe sonrası istifayı düşünüyordu | Hasan Arat’ın harcadığı servet ortaya çıktı

ÖNCE MUÇİ, SONRA MUSRATI REKOR KIRDI
Geçen sezon kış ve bu yaz transfer döneminde 12 transfer yapılırken 7'sine bonservis ve kiralama bedeli olarak 31.1 milyon Euro ödenmesi taahhüt edildi.

Van Bronckhorst’tan şok karar: Göztepe sonrası istifayı düşünüyordu | Hasan Arat’ın harcadığı servet ortaya çıktı

2023-24'ün ara transfer sürecinde Legia Varşova'ya 10 milyon Euro verilerek alınan ve hâlâ tartışılan Ernest Muçi, Beşiktaş'a gelen tarihin en pahalı ismi oldu.

Van Bronckhorst’tan şok karar: Göztepe sonrası istifayı düşünüyordu | Hasan Arat’ın harcadığı servet ortaya çıktı

Aynı dönemde 1 milyon Euro'ya Braga'dan kiralanan Al-Musrati'ye sezon başında 11 milyon Euro bonservis bedeli ödendi ve Libyalı orta saha, Muçi'den kulübün en çok bonservis ödediği isim ünvanını devraldı.

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