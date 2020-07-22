Ve Hasan Ali Kaldırım imzaladı! İşte yeni sezonda giyeceği forma

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği konuşuluyordu. Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyadan başlattığı 'gitsin' kampanyasına ise Fenerbahçe Yönetimi'nden tepki gelmişti. Milli sol bek sonunda kararını verdi ve imzayı attı. İşte Hasan Ali Kaldırım'ın yeni sezonda giyeceği forma... Hasan Ali Kaldırım bilmecesi sonunda çözüldü. Sarı-lacivertliler uzun yıllar hizmet eden başarılı sol bekin hangi takıma imza atacağı merak konusuydu. Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyadan takımdan gönderilmesi adına kampanyalar dahi başlattığı Hasan Ali Kaldırım ile Galatasaray ve Başakşehir ciddi anlamda ilgileniyordu. Süper Lig'in son haftalarına Emre Belözoğlu'nun 11'de başlamadığı maçlarda kaptan olarak çıkan Hasan Ali Kaldırım, yaptığı asistlerle beğeni toplamıştı. Gelecek hafta sözleşmesi sona erecek olan yıldız isimle ilgili düğüm çözüldü ve Hasan Ali'nin imza attığı sözleşme ortaya çıktı. İşte detaylar... Fenerbahçe Yönetimi'nin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Hasan Ali için daha önce Galatasaray iddiaları gündeme gelmiş ancak milli futbolcu bunu yalanlamıştı. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve teklif edilen miktarın ise senelik 6.5 milyon TL garanti para olduğu bildirildi.