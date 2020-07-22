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Haberler Galeri Ve Hasan Ali Kaldırım imzaladı! İşte yeni sezonda giyeceği forma

Ve imzaladı! İşte giyeceği forma

'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ile ve 'in ilgilendiği konuşuluyordu. Sarı-lacivertli taraftarların başlattığı 'gitsin' kampanyasına ise Fenerbahçe Yönetimi'nden tepki gelmişti. Milli sol bek sonunda kararını verdi ve imzayı attı. İşte Hasan Ali Kaldırım'ın giyeceği forma...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 08:22 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 08:22
Ve Hasan Ali Kaldırım imzaladı! İşte yeni sezonda giyeceği forma

bilmecesi sonunda çözüldü. Sarı-lacivertliler uzun yıllar hizmet eden başarılı sol bekin hangi takıma imza atacağı merak konusuydu.

Ve Hasan Ali Kaldırım imzaladı! İşte yeni sezonda giyeceği forma

Fenerbahçeli taraftarların takımdan gönderilmesi adına kampanyalar dahi başlattığı ile ve ciddi anlamda ilgileniyordu.

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Ve Hasan Ali Kaldırım imzaladı! İşte yeni sezonda giyeceği forma

'in son haftalarına Emre Belözoğlu'nun 11'de başlamadığı maçlarda kaptan olarak çıkan , yaptığı asistlerle beğeni toplamıştı.

Ve Hasan Ali Kaldırım imzaladı! İşte yeni sezonda giyeceği forma

Gelecek hafta sözleşmesi sona erecek olan yıldız isimle ilgili düğüm çözüldü ve Hasan Ali'nin imza attığı sözleşme ortaya çıktı.

İşte detaylar...

Ve Hasan Ali Kaldırım imzaladı! İşte yeni sezonda giyeceği forma

Yönetimi'nin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Ve Hasan Ali Kaldırım imzaladı! İşte yeni sezonda giyeceği forma

Hasan Ali için daha önce iddiaları gündeme gelmiş ancak milli futbolcu bunu yalanlamıştı.

Ve Hasan Ali Kaldırım imzaladı! İşte yeni sezonda giyeceği forma

Takvim'de yer alan habere göre 'nin 'a 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve teklif edilen miktarın ise senelik 6.5 milyon TL garanti para olduğu bildirildi.

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