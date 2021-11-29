Villarreal - Barcelona maçı sonrası ortalık karıştı! Xavi - Emery kavgasını polis önledi...

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Barcelona, konuk olduğu Villarreal'i deplasmanda 3-1 yenerek Xavi yönetiminde 2'de 2 yaptı. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Frenkie De Jong, Memphis Depay ve penaltıdan Philippe Coutinho kaydetti. Maçın hemen ardından Barcelona Teknik Direktörü Xavi ile Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery'nin kavgası geceye damga vurdu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tansiyon yükselirken maç sonunda Emery, Xavi'nin elini sıkmadı. Sport'un haberine göre La Ceramica'da maçın ardından başlayan tartışmaya soyunma odası koridorlarında polisin müdahale etti. İki isim, sık sık ikili diyaloglara girerken Xavi'nin yedek kulübesi tarafından zor sakinleştirildiği görüldü. Polis müdahalesinin ardından iki teknik direktörün tartışması kısa bir süre içerisinde sonlandı ve Emery basın toplantısının ardından Xavi'nin elini sıkmak için soyunma odasına gitti. İki teknik direktör 90 dakikanın son düdüğünün ardından el sıkışmamıştı. Tünelde yaşanan gerginlikte her ikisi de PSV altyapısından yetişen Memphis Depay ve Arnaut Danjuma arasında da bir tartışma çıkarken, bu olaylar kısa bir süre içerisinde dindi. Barcelona Teknik Direktörü Xavi karşılaşmanın ardından basında takımına yönelik eleştirileri değerlendirirken, 'Geçen hafta hedefsiz kaldığımızı söylüyorlardı, şimdi ise şanslı olduğumuzu söylüyorlar. Gelecek hafta neler söyleyeceklerini merak ediyorum' diyerek takımına olan güvenini basın önünde de ortaya koymuştu.