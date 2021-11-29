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Haberler Galeri Villarreal - Barcelona maçı sonrası ortalık karıştı! Xavi - Emery kavgasını polis önledi...
Giriş Tarihi: 29.11.2021 21:45 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 22:48

Villarreal - Barcelona maçı sonrası ortalık karıştı! Xavi - Emery kavgasını polis önledi...

İspanya La Liga'nin 15. haftasında Barcelona'nın deplasmanda Villarreal'i 3-1 yendiği maçın ardından tansiyon yükseldi. Karşılaşma sonunda Barcelona Teknik Direktörü Xavi ile Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery'nin kavgası geceye damga vurdu.

Villarreal - Barcelona maçı sonrası ortalık karıştı! Xavi - Emery kavgasını polis önledi...

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Barcelona, konuk olduğu Villarreal'i deplasmanda 3-1 yenerek Xavi yönetiminde 2'de 2 yaptı. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Frenkie De Jong, Memphis Depay ve penaltıdan Philippe Coutinho kaydetti.

Villarreal - Barcelona maçı sonrası ortalık karıştı! Xavi - Emery kavgasını polis önledi...

Maçın hemen ardından Barcelona Teknik Direktörü Xavi ile Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery'nin kavgası geceye damga vurdu.

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Villarreal - Barcelona maçı sonrası ortalık karıştı! Xavi - Emery kavgasını polis önledi...

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tansiyon yükselirken maç sonunda Emery, Xavi'nin elini sıkmadı.

Villarreal - Barcelona maçı sonrası ortalık karıştı! Xavi - Emery kavgasını polis önledi...

Sport'un haberine göre La Ceramica'da maçın ardından başlayan tartışmaya soyunma odası koridorlarında polisin müdahale etti.

Villarreal - Barcelona maçı sonrası ortalık karıştı! Xavi - Emery kavgasını polis önledi...

İki isim, sık sık ikili diyaloglara girerken Xavi'nin yedek kulübesi tarafından zor sakinleştirildiği görüldü.

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