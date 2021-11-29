Villarreal - Barcelona maçı sonrası ortalık karıştı! Xavi - Emery kavgasını polis önledi...

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Barcelona, konuk olduğu Villarreal'i deplasmanda 3-1 yenerek Xavi yönetiminde 2'de 2 yaptı. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Frenkie De Jong, Memphis Depay ve penaltıdan Philippe Coutinho kaydetti.