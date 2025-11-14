Giriş Tarihi: 14.11.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:10
Vincenzo Montella'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Bulgaristan maçına bir gün kala...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yarın Bulgaristan ile önemli bir maç oynayacak. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella, sahaya süreceği 11'ini şekillendirdi. İtalyan çalıştırıcı, sağ kanatta ise İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz gibi isimler arasından favorisini belirledi. İşte haberin detayları...