Vincenzo Montella'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Bulgaristan maçına bir gün kala...
Giriş Tarihi: 14.11.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:10

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yarın Bulgaristan ile önemli bir maç oynayacak. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella, sahaya süreceği 11'ini şekillendirdi. İtalyan çalıştırıcı, sağ kanatta ise İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz gibi isimler arasından favorisini belirledi. İşte haberin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Nicholas Walsh düdük çalacak.

Türkiye, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Grupta 4'te 4 yapan İspanya 12 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puan alamayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

MİLLİLER SOFYA'DA FARKLI KAZANDI

A Milli Takımımız, kritik mücadelede rakibinden 1 puan alması durumunda play-off biletini cebine koyacak. İki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1 kazandı.

MONTELLA 11'İNİ ŞEKİLLENDİRDİ

Karşılaşma öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella, sahaya süreceği kadrosunu büyük ölçüde belirledi.

Teknik direktör Montella, sakatlığı nedeniyle olmayan Yunus'un yerine sağ kanatta kimi oynatacağı konusunda ise kararsız.

FAVORİ BARIŞ ALPER YILMAZ

İtalyan hocanın bu bölge için önünde 3 seçenek var: Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın... Montella'nın ilk tercihinin Barış Alper Yılmaz olduğu öğrenildi.

25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da formsuz bir grafik çizse de güçlü fiziği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle öne çıkıyor.

Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart cezası nedeniyle Bulgaristan ve İspanya karşılaşmalarında forma giyemedi.

İRFAN VE OĞUZ HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasına rağmen kadroya alınan İrfan Can ve Oğuz Aydın'ın ise hamle olarak kenarda tutulacağı belirtildi.

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.