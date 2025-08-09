Giriş Tarihi: 09.08.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025
07:03
4 Büyüklerden yabancı kuralı için flaş başvuru! Murat Özbostan detayları açıkladı...
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi açıldı. Takımlar transfer dönemi kapanmadan kadro çalışmalarına ise devam ediyor. 14 yabancı kontejanına göre hareket eden Süper Lig ekiplerinden bu kural için flaş bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. SABAH Gazetesi Spor Müdür Murat Özbostan, çarpıcı gelişmenin detaylarını açıkladı. İşte Özbostan'ın ifadeleri...