4 Büyüklerden yabancı kuralı için flaş başvuru! Murat Özbostan detayları açıkladı...

Giriş Tarihi: 09.08.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 07:03

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun perdesi açıldı. Takımlar transfer dönemi kapanmadan kadro çalışmalarına ise devam ediyor. 14 yabancı kontejanına göre hareket eden Süper Lig ekiplerinden bu kural için flaş bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. SABAH Gazetesi Spor Müdür Murat Özbostan, çarpıcı gelişmenin detaylarını açıkladı. İşte Özbostan'ın ifadeleri...

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı olan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, önceki gün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Riva'da ziyaret etti.

İki başkan, gündemde öne çıkan konular hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, kulüperin yabancı kuralıyla alaklı yeni bir başvuruda bulunacağı açıkladı. İşte detaylar...

''YABANCI KURALININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ İSTENDİ''

''Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak yabancı kararının gözden geçirilmesini istedi. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda kulüplerin çoğu, yabancı futbolcu sayısında sıkıntı yaşadıklarını beyan etti.''

''Başkanlık seçimi öncesinde konu masaya yatırıldı (Yeni başkan Ertuğrul Doğan olmuştu). Sakatlığı devam eden yabancı futbolcuların çokluğu, uzun süreli sözleşmeler nedeniyle yaşanan sorunlardan dolayı mevcut 14 olan (12+ 2002 ve üstü doğumlu 2 futbolcu) yabancı sayısının 16 olmasını istediler.''

''RESMİ BAŞVURUYU YAPTI''

''Özellikle Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Eyüp, Gaziantep ve Başakşehir konuya destek verdi. Kulüpler, resmi başvuruyu yaptı.''

HAFTAYA BELLİ OLACAK

''Futbol Federasyonu yönetim kurulunun, haftaya yapacağı toplantıda talebi karara bağlayacağı belirtildi. Süper Lig ekiplerinde transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor.''

'' 4 büyüklerde an itibarıyla yabancı sayısı şu şekilde: Beşiktaş 16, Galatasaray 15, Fenerbahçe 17 ve Trabzonspor 14…''