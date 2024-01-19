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Haberler Galeri Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı🏀 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? || THY Avrupa Ligi
Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 11:48

Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı🏀 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? || THY Avrupa Ligi

Turkish Airlines EuroLeague'in 22. haftasında Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko karşılaşması yaşanacak. Türkiye temsilcimiz olan sarı lacivertli ekip deplasmanda mücadele edecek. 13 galibiyet 8 mağlubiyet ile 5'inci sırada yer alan Fenerbahçe Beko için kritik bir karşılaşma olurken, daha önce 20 kez mücadele ettiği rakibi karşısında galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı🏀 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? || THY Avrupa Ligi

Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı! Maç saati için heyecanlı olan taraflar maçın yayın saatini yakından takip ediyor. THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas karşılaşmasında sarı lacivertli ekip, İstanbul'daki ilk mücadeleyi 80-78 skorla kazanmıştı. İşte, maçın detayları!

Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı🏀 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? || THY Avrupa Ligi

ZALGİRİS KAUNAS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA ?

19 Ocak Cuma günü Zalgirio Arena'da oynanacak Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko maçı hava atışı TSİ ile 21.00'de yapılacak.

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Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı🏀 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? || THY Avrupa Ligi

ZALGİRİS KAUNAS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı🏀 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? || THY Avrupa Ligi

THY AVRUPA LİGİ

Bu sezon oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 8 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, puan durumunda 5. sırada yer alıyor.

Ev sahibi Zalgiris Kaunas ise aldığı 7 galibiyet ve 14 mağlubiyetle EuroLeague'de 16. sırada bulunuyor.

Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı🏀 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? || THY Avrupa Ligi
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