Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı🏀 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? || THY Avrupa Ligi

Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı! Maç saati için heyecanlı olan taraflar maçın yayın saatini yakından takip ediyor. THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas karşılaşmasında sarı lacivertli ekip, İstanbul'daki ilk mücadeleyi 80-78 skorla kazanmıştı. İşte, maçın detayları!