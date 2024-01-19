Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı🏀 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? || THY Avrupa Ligi

Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
11:48
Turkish Airlines EuroLeague'in 22. haftasında Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko karşılaşması yaşanacak. Türkiye temsilcimiz olan sarı lacivertli ekip deplasmanda mücadele edecek. 13 galibiyet 8 mağlubiyet ile 5'inci sırada yer alan Fenerbahçe Beko için kritik bir karşılaşma olurken, daha önce 20 kez mücadele ettiği rakibi karşısında galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak?