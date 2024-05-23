Giriş Tarihi: 23.05.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
23:11
Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan takım belli oldu! ZTK alan takım nereye gidiyor, UEFA Avrupa Ligi’ne mi, Konferans Ligi’ne mi gidecek?
Beşiktaş Trabzonspor 23 Mayıs 2024 karşılaşmasında heyecan ve rekabet dolu bir futbol sezonunun ardından, Türkiye Kupası'nı kucaklayan takım belli oldu.. Ancak zaferin ardından merak edilen soru, kazanan takımın nereye gideceği. Türkiye Kupası'nı kazanan takım, uluslararası arenada da boy gösterme şansı yakalıyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden takım, Türk futbolunu Avrupa sahnesinde temsil etme fırsatını değerlendirecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım nereye gidiyor? ZTK alan takım UEFA Avrupa Ligi'ne mi, Konferans Ligi'ne mi gidecek?