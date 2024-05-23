Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan takım belli oldu! ZTK alan takım nereye gidiyor, UEFA Avrupa Ligi’ne mi, Konferans Ligi’ne mi gidecek?

KUPA GALİBİ KASASINI DOLDURACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takım 1 milyon 500 bin dolar (yaklaşık 48.3 milyon TL) kazanacak.

Türkiye Kupası finalisti ise 900 bin dolar (yaklaşık 29 milyon TL) alacak. Ayrıca Türkiye Kupasını müzesine götüren takım lig şampiyonuyla Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek.