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Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan takım belli oldu! ZTK alan takım nereye gidiyor, UEFA Avrupa Ligi’ne mi, Konferans Ligi’ne mi gidecek?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 23:11

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan takım belli oldu! ZTK alan takım nereye gidiyor, UEFA Avrupa Ligi’ne mi, Konferans Ligi’ne mi gidecek?

Beşiktaş Trabzonspor 23 Mayıs 2024 karşılaşmasında heyecan ve rekabet dolu bir futbol sezonunun ardından, Türkiye Kupası'nı kucaklayan takım belli oldu.. Ancak zaferin ardından merak edilen soru, kazanan takımın nereye gideceği. Türkiye Kupası'nı kazanan takım, uluslararası arenada da boy gösterme şansı yakalıyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden takım, Türk futbolunu Avrupa sahnesinde temsil etme fırsatını değerlendirecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım nereye gidiyor? ZTK alan takım UEFA Avrupa Ligi'ne mi, Konferans Ligi'ne mi gidecek?

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan takım belli oldu! ZTK alan takım nereye gidiyor, UEFA Avrupa Ligi’ne mi, Konferans Ligi’ne mi gidecek?

Türkiye Kupası'nı kazanan takım, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir ödül töreniyle ödüllendirilecek. Kazanan takım, kupayı kaldırdığı anda taraftarlarının coşkusunu yaşayarak zaferini kutluyor. Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, zaferin getirdiği motivasyonla yerel ligde de başarıyı sürdürme hedefi güdecek. Ligdeki performansını koruyarak veya geliştirerek, kazanılan kupayı lig zaferiyle taçlandırmak isteyecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne mi, Konferans Ligi'ne mi gidecek?

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan takım belli oldu! ZTK alan takım nereye gidiyor, UEFA Avrupa Ligi’ne mi, Konferans Ligi’ne mi gidecek?

KUPA GALİBİ KASASINI DOLDURACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takım 1 milyon 500 bin dolar (yaklaşık 48.3 milyon TL) kazanacak.

Türkiye Kupası finalisti ise 900 bin dolar (yaklaşık 29 milyon TL) alacak. Ayrıca Türkiye Kupasını müzesine götüren takım lig şampiyonuyla Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

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Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan takım belli oldu! ZTK alan takım nereye gidiyor, UEFA Avrupa Ligi’ne mi, Konferans Ligi’ne mi gidecek?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINI KAZANAN TAKIM NEREYE GİDİYOR?

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Format gereği kupa kazananı Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off turundan katılacak. Kupa galibi doğrudan gruplarda mücadele etmeyecek. Play-off'u geçmesi durumunda gruplara adını yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan takım belli oldu! ZTK alan takım nereye gidiyor, UEFA Avrupa Ligi’ne mi, Konferans Ligi’ne mi gidecek?

Türkiye Kupası'nı bordo-mavililerin kazanması durumunda Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu dördüncü sırada tamamlayan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak. 5. sıradaki takım ise Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan takım belli oldu! ZTK alan takım nereye gidiyor, UEFA Avrupa Ligi’ne mi, Konferans Ligi’ne mi gidecek?

Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazanır ve ligi 44. sırada tamamlarsa sezonu 5. sırada tamamlayan takım Avrupa Konferans Ligi'Ne gidecek.

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