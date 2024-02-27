Giriş Tarihi: 27.02.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
07:54
ZTK Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı: Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu heyecanı başlıyor. Müsabaka Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin mücadelesi ile başlayacak. Sarı lacivertli ekip, kupa serüvenine 5. Turdan dahil olarak rakipleri Adanaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etmeyi başardı. Ankaragücü ise son 16 turunda Erzincanspor'u yenilgiye uğratarak adını çeyrek finale yazdırdı. Her iki takımın taraftarlarının gündeminde gerçekleşecek mücadele öncesinde maçın yayın kanalı ve saati yer alıyor. Peki, Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?