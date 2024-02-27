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Haberler Galeri ZTK Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı: Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 07:54

ZTK Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı: Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu heyecanı başlıyor. Müsabaka Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin mücadelesi ile başlayacak. Sarı lacivertli ekip, kupa serüvenine 5. Turdan dahil olarak rakipleri Adanaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etmeyi başardı. Ankaragücü ise son 16 turunda Erzincanspor'u yenilgiye uğratarak adını çeyrek finale yazdırdı. Her iki takımın taraftarlarının gündeminde gerçekleşecek mücadele öncesinde maçın yayın kanalı ve saati yer alıyor. Peki, Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZTK Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı: Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZTK'da Çeyrek Final karşılaşmaları tek maç üzerinden gerçekleşecek. Ankaragücü - Fenerbahçe mücadelesini kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Kıran kırana geçmesi beklenen maçın kanalı ise belli oldu. Maç şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Peki, Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Ziraat Türkiye Kupası maçının ekrana geleceği kanal…

ZTK Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı: Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü, Fenerbahçe'yi Eryaman Stadyumu'nda ağırlıyor. Ankaragücü Fenerbahçe karşılaşması bugün saat 20:45'te başlayacak. Çeyrek final karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak.

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ZTK Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı: Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Önceki turlarda kupada maçları şifresiz olarak ekranlara gelmişti. Ankaragücü Fenerbahçe maçının şifresiz olarak yayınlanacağı kanal belli oldu.

Çeyrek final mücadelesi ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

ZTK Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı: Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11

İsmail Kartal'ın takımını; İrfan Can, Mert, Bonucci, Becao, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Cengiz, Mert Hakan, Tadic ve Batshuayi ilk 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor.

ZTK Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı: Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE SON DURUM

Fenerbahçe, ligde aldığı galibiyetin ardından rotayı Türkiye Kupası'na çevirdi. İsmail Kartal ve öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'na beşinci turdan başlarken Adanaspor'u 6-0 mağlup ederken son 16 turunda ise Gaziantep FK takımı 2-0 geçti.

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