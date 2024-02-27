ZTK Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı: Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZTK'da Çeyrek Final karşılaşmaları tek maç üzerinden gerçekleşecek. Ankaragücü - Fenerbahçe mücadelesini kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Kıran kırana geçmesi beklenen maçın kanalı ise belli oldu. Maç şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Peki, Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Ziraat Türkiye Kupası maçının ekrana geleceği kanal…