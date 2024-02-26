ZTK çeyrek final ve yarı final maç programı || Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Seri başı takımları olarak kuraya dahil olan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir birbiriyle rakip olamadı. Galatasaray'ın rakibi Fatih Karagümrük olurken Fenerbahçe ise Ankaragücü ile eşleşti. Siyah beyazlılar çeyrek finalde Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, Trabzonspor ise Başakşehir ile mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?