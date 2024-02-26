ZTK çeyrek final ve yarı final maç programı || Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 26.02.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
16:24
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu tamamlandı ve Karagümrük, Galatasaray, Ankaragücü, Konyaspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaşe finale kalan 8 takım oldu. 4 takım ise seri başı oldu. Bu durumda kura çekimi ile beraber çeyrek finalin yanı sıra yarı finalde karşılaşma ihtimali olan takımlar da netlik kazandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman başlıyor? İşte, ZTK çeyrek final ve yarı final maç programı…