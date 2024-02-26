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Haberler Galeri ZTK çeyrek final ve yarı final maç programı || Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 26.02.2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 16:24

ZTK çeyrek final ve yarı final maç programı || Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu tamamlandı ve Karagümrük, Galatasaray, Ankaragücü, Konyaspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaşe finale kalan 8 takım oldu. 4 takım ise seri başı oldu. Bu durumda kura çekimi ile beraber çeyrek finalin yanı sıra yarı finalde karşılaşma ihtimali olan takımlar da netlik kazandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman başlıyor? İşte, ZTK çeyrek final ve yarı final maç programı…

ZTK çeyrek final ve yarı final maç programı || Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Seri başı takımları olarak kuraya dahil olan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir birbiriyle rakip olamadı. Galatasaray'ın rakibi Fatih Karagümrük olurken Fenerbahçe ise Ankaragücü ile eşleşti. Siyah beyazlılar çeyrek finalde Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, Trabzonspor ise Başakşehir ile mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?

ZTK çeyrek final ve yarı final maç programı || Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek.

ZTK mücadeleleri 27 Şubat salı, 28 Şubat çarşamba ve 29 şubat perşembe günleri oynanacak.

Çeyrek final mücadeleleri tek maç üzerinden oynanırken çeyrek final karşılaşmaları ise 2 ayaklı eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.

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ZTK çeyrek final ve yarı final maç programı || Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Ankaragücü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise Trabzonspor, Beşiktaş, Konyaspor Başakşehir sahaya çıkacak. Çeyrek finalin son karşılaşmasında ise Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. İşte, ZTK çeyrek final detaylı maç programı;

ZTK çeyrek final ve yarı final maç programı || Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

ZTK çeyrek final ve yarı final maç programı || Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Çeyrek finalde Trabzonspor- Başakşehir eşleşmesinin kazananı Beşiktaş-Konyaspor maçının galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Ankaragücü Fenerbahçe maçının kazananı ile Galatasaray-Karagümrük mücadelesinin galibi yarı finalde rakip olacak.

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