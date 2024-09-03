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Haberler Galeri ZTK KURA ÇEKİMİ EŞLEŞMELERİ 2024: Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeler ve rakipler
Giriş Tarihi: 03.09.2024 22:10 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 22:10

ZTK KURA ÇEKİMİ EŞLEŞMELERİ 2024: Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeler ve rakipler

2024-2025 sezonunda yeni formatıyla oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası tarihleri belli oldu. Türkiye genelinde onlarca takımın katılımıyla gerçekleşecek olan Türkiye Kupası kura çekilişi için heyecan dorukta. TFF tarafından gerçekleştirilecek kura sonrasında Türkiye Kupası turnuvası başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi eşleşmeleri belli oldu mu, hangi takımlar eşleşti? İşte, TFF yeni sezon maç tarihleri!

ZTK KURA ÇEKİMİ EŞLEŞMELERİ 2024: Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeler ve rakipler

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 2024-2025 sezonu için maç tarihleri belli olurken, gözler kura tarihine çevrildi. ZTK 1. eleme turu eşlemleri için beklenen kura çekimi için takvim belli oldu. Peki,Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi eşleşmeleri belli oldu mu, hangi takımlar eşleşti? yeni format nasıl olacak? İşte, detaylar...

ZTK KURA ÇEKİMİ EŞLEŞMELERİ 2024: Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeler ve rakipler

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YENİ FORMATI

Yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak. Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.

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ZTK KURA ÇEKİMİ EŞLEŞMELERİ 2024: Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeler ve rakipler

Yeni formatta gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrılacak ve her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer ekip ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

ZTK KURA ÇEKİMİ EŞLEŞMELERİ 2024: Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeler ve rakipler

ZTK KURA ÇEKİMİ 2024-2025

2024-2025 sezonunda yeni formatıyla oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihleri belirlendi.

5 eleme turu, 24 takımlı grup aşaması ve final aşamalarından oluşan kupanın tarihleri şu şekilde:

ZTK KURA ÇEKİMİ EŞLEŞMELERİ 2024: Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeler ve rakipler

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

1. Eleme turu: 10-11-12 Eylül 2024
2. Eleme turu: 8- 9 - 10 Ekim 2024
3. Eleme turu: 29 - 30 - 31 Ekim 2024
4. Eleme turu: 3 - 4- 5 Aralık 2024
5. Eleme turu: 17- 18 - 19 Aralık 2024
Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025
Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025
Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025
Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025
Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025
Final: 14 Mayıs 2025

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