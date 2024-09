ZTK KURA ÇEKİMİ EŞLEŞMELERİ 2024: Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeler ve rakipler

Yeni formatta gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrılacak ve her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer ekip ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.