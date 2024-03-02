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Haberler Galeri ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ || ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak, Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 14:16

ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ || ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak, Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali heyecanı geçtiğimiz hafta tamamlandı. 8 takımın kıyasıya mücadele ettiği çeyrek finallerde veda eden takımlar sürpriz oldu. İki büyük takım Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elendiği derbide Beşiktaş, Trabzonspor, Karagümrük, Ankaragücü adını yarı finale yazdırdı. Yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı final eşleşmesi çeyrek finalin aksine iki maç üzerinden oynanacak. Oynanacak mücadelelerin ardından maçlardan galip gelen takım finalde şampiyonluk için mücadele edecek. ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak, Türkiye Kupası maç tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar

ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ || ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak, Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu mu?

Türkiye Kupası için çeyrek final mücadeleleri son buldu. Fenerbahçe Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak kupaya veda ederken Trabzonspor Başakşehir'i yenerek yarı finale yükseldi. Galatasaray Karagümrük mücadelesiyle elenirken Beşiktaş ZTK mücadelesine devam ediyor. Yarı finalde eşleşen takımlar belli oldu. Peki, ZTK yarı final maçları ne zaman? İşte takvim

ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ || ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak, Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu mu?

YARI FİNALE ÇIKAN İSİMLER BELLİ OLDU!

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon kupaya çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne yenilerek veda etti. MKE Ankaragücü yarı finale yükseldi.

Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi ve MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.

Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'e mağlup olarak yarı finale veda etti.

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ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ || ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak, Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu mu?

YARI FİNALE HANGİ YÜKSELEN TAKIMLAR

Ankaragücü

Trabzonspor

Beşiktaş

Karagümrük

ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ || ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak, Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu mu?

ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları sürpriz sonuçlarla tamamlandı. Kupanın favorisi gösterilen Fenerbahçe ve Galatasaray elendi.

ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ || ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak, Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu mu?

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?


Kupada son 4 takım arasına kalan takımlar Trabzonspor, Karagümrük, Beşiktaş ve Ankaragücü oldu. Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri iki maç üzerinden oynanacak. Ancak henüz maçların oynanacağı tarih belli olmadı. Türkiye Futbol Federasyonu ilerleyen günlerde maç takvimini duyuracak.
Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasında yazdırdı. Trabzonspor ise zorlu mücadelede Başakşehir'i 1-0'la geçerek yarı finale yükseldi.

Fernando Santos yönetiminde çıkış yakalayan Beşiktaş ise Konyaspor'u 2-0'la geçti. Galatasaray ise Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. İşte, yarı final eşleşmeleri…

Trabzonspor / Fatih Karagümrük

Beşiktaş / MKE Ankaragücü

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