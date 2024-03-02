ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ || ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak, Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu mu?

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Kupada son 4 takım arasına kalan takımlar Trabzonspor, Karagümrük, Beşiktaş ve Ankaragücü oldu. Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri iki maç üzerinden oynanacak. Ancak henüz maçların oynanacağı tarih belli olmadı. Türkiye Futbol Federasyonu ilerleyen günlerde maç takvimini duyuracak.

Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasında yazdırdı. Trabzonspor ise zorlu mücadelede Başakşehir'i 1-0'la geçerek yarı finale yükseldi.



Fernando Santos yönetiminde çıkış yakalayan Beşiktaş ise Konyaspor'u 2-0'la geçti. Galatasaray ise Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. İşte, yarı final eşleşmeleri…



Trabzonspor / Fatih Karagümrük



Beşiktaş / MKE Ankaragücü