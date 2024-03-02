Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
14:16
ZTK YARI FİNAL TAKVİMİ || ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak, Türkiye Kupası maç tarihleri belli oldu mu?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali heyecanı geçtiğimiz hafta tamamlandı. 8 takımın kıyasıya mücadele ettiği çeyrek finallerde veda eden takımlar sürpriz oldu. İki büyük takım Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elendiği derbide Beşiktaş, Trabzonspor, Karagümrük, Ankaragücü adını yarı finale yazdırdı. Yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı final eşleşmesi çeyrek finalin aksine iki maç üzerinden oynanacak. Oynanacak mücadelelerin ardından maçlardan galip gelen takım finalde şampiyonluk için mücadele edecek. ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak, Türkiye Kupası maç tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar