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Haberler Galeri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında olay iddia! Gece yarısı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü...
Giriş Tarihi: 18.05.2025 00:43 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 01:44

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında olay iddia! Gece yarısı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü...

Fenerbahçe Kulübü'nde seçim konusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Sarı-lacivertli kulüpte kongre üyeleri, seçime gidilebilmesi için imza toplamaya devam ederken, Başkan Ali Koç'un aldığı kararla Eylül ayında kongre yapabileceği iddia edilmişti. Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Ali Koç hakkında olay bir iddia ortaya atıldı. İddiaya dair hem Fenerbahçe'den hem Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay'dan açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında olay iddia! Gece yarısı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yönetimini olağanüstü genel kurula götürmek amacıyla kongre üyeleri tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında olay iddia! Gece yarısı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü...

Sarı-lacivertli takımın kongre üyeleri arasındaki kampanya, kısa sürede binlerce imzaya ulaştı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında olay iddia! Gece yarısı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü...

EYLÜL AYINDA KONGRE İDDİASI

Fenerbahçe'de kongre üyelerinin olağanüstü seçim için imza toplaması devam ederken, geçtiğimiz günlerde sarı lacivertli kulüpte Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapacağı iddia edilmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında olay iddia! Gece yarısı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü...

MAHMUT USLU VE HAKAN BİLAL KUTLUALP ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Olası bir seçimde eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu kulüp başkanlığına aday olacaklarını açıklamıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında olay iddia! Gece yarısı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü...

ALİ KOÇ YENİDEN ADAY OLACAK

Taraftarlardan kongre tarihine tepkiler gelmiş, mevcut başkan Ali Koç'un da tekrardan adaylığını koyacağı iddia edilmişti.