Giriş Tarihi: 18.05.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
01:44
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında olay iddia! Gece yarısı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü...
Fenerbahçe Kulübü'nde seçim konusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Sarı-lacivertli kulüpte kongre üyeleri, seçime gidilebilmesi için imza toplamaya devam ederken, Başkan Ali Koç'un aldığı kararla Eylül ayında kongre yapabileceği iddia edilmişti. Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Ali Koç hakkında olay bir iddia ortaya atıldı. İddiaya dair hem Fenerbahçe'den hem Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay'dan açıklama geldi. İşte haberin detayları...