Giriş Tarihi: 25.05.2025 07:24
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
07:24
Fenerbahçe'de Mourinho'nun kararı net: Hazırlıklar başladı...
Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, yarın Hatayspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli takım, gelecek hafta da evinde Konyaspor'u ağırlayacak ve ligi noktalayacak. Diğer yandan Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği tartışılırken, Portekizli hoca, sürpriz bir kararla hazırlıklara başladı. İşte Fenerbahçe'de son durum...