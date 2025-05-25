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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Mourinho'nun kararı net: Hazırlıklar başladı...
Giriş Tarihi: 25.05.2025 07:24 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 07:24

Fenerbahçe'de Mourinho'nun kararı net: Hazırlıklar başladı...

Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, yarın Hatayspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli takım, gelecek hafta da evinde Konyaspor'u ağırlayacak ve ligi noktalayacak. Diğer yandan Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği tartışılırken, Portekizli hoca, sürpriz bir kararla hazırlıklara başladı. İşte Fenerbahçe'de son durum...

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe’de Mourinho’nun kararı net: Hazırlıklar başladı...

Trendyol Süper Lig'de şampiyon geçen hafta belli olsa da sezon, resmi olarak haziran ayının başında tamamlanacak.

Fenerbahçe’de Mourinho’nun kararı net: Hazırlıklar başladı...

Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardından ligi ikinci bitirmeyi garantiledi ve Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edebilmek için 2 ön eleme oynayacak.

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Fenerbahçe’de Mourinho’nun kararı net: Hazırlıklar başladı...

Jose Mourinho'nun geleceği tartışılmaya devam ederken, Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları da başladı.

Fenerbahçe’de Mourinho’nun kararı net: Hazırlıklar başladı...

TERZIC SESLERİ YÜKSELMİŞTİ

Son olarak Mourinho'nun yerine Alman Edin Terzic aday gösterilmiş, Terzic'in İstanbul'a gelişi dedikoduları artırmıştı.

Fenerbahçe’de Mourinho’nun kararı net: Hazırlıklar başladı...

KALACAK GİBİ ÇALIŞIYOR

Ancak Portekizli hoca, sarı-lacivertli takımla olan bir yıllık sözleşmesini tamamlayacak gibi çalışmalarını sürdürüyor.