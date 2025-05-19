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Haberler Galeri Galatasaray'dan flaş Icardı ve Osimhen açıklaması! Fenerbahçe'ye flaş gönderme...
Giriş Tarihi: 19.05.2025 18:07 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 18:13

Galatasaray'dan flaş Icardı ve Osimhen açıklaması! Fenerbahçe'ye flaş gönderme...

Trendyol Süper Lig'de dün Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray 25. şampiyonluğunu kazandı ve 5. yıldızı takan ilk takım oldu. Cimbom'da gözler Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu ve Başkan Dursun Özbek Osimhen transferin konusunda Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. İşte Özbek'in Muslera, Icardi ve Osimhen'in geleceğiyle ilgili söylediği flaş sözler...

Galatasaray’dan flaş Icardı ve Osimhen açıklaması! Fenerbahçe’ye flaş gönderme...

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmayı Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera'nın golleriyle 3-0 kazanan Galatasaray, puanını 89'a çıkardı.

Galatasaray’dan flaş Icardı ve Osimhen açıklaması! Fenerbahçe’ye flaş gönderme...

25. ŞAMPİYONLUK VE 5. YILDIZ

Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kazandı ve 5. yıldızı takan ilk takım oldu.

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Galatasaray’dan flaş Icardı ve Osimhen açıklaması! Fenerbahçe’ye flaş gönderme...

2026'DA HEDEF 20. KUPA, 26. LİG ŞAMPİYONLUĞU

Galatasaray'da gelecek sezonun hedefi, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu olarak belirledi. Kutlama sırasında stattaki ekranlara 2026 yılına atıfta bulunularak "Hedef 20 26" yazısı verildi. 20 sayısının altında Türkiye Kupası, 26 sayısının altında ise Süper Lig şampiyonluk kupası figürü yer aldı.

Galatasaray’dan flaş Icardı ve Osimhen açıklaması! Fenerbahçe’ye flaş gönderme...

OKAN BURUK ÜST ÜSTE 3. KEZ ŞAMPİYON

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray'ın başında ise 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında kupayı kaldırdı.

FATİH TERİM ZİRVEDE

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Galatasaray’dan flaş Icardı ve Osimhen açıklaması! Fenerbahçe’ye flaş gönderme...

ÜST ÜSTE 3 KEZ ŞAMPİYON OLAN 3. TEKNİK ADAM

Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını aldı. Sarı-kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, Brian Birch, Gordon Milne ve Fatih Terim'den sonra üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan dördüncü teknik direktör oldu.