Giriş Tarihi: 19.05.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
18:13
Galatasaray'dan flaş Icardı ve Osimhen açıklaması! Fenerbahçe'ye flaş gönderme...
Trendyol Süper Lig'de dün Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray 25. şampiyonluğunu kazandı ve 5. yıldızı takan ilk takım oldu. Cimbom'da gözler Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu ve Başkan Dursun Özbek Osimhen transferin konusunda Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. İşte Özbek'in Muslera, Icardi ve Osimhen'in geleceğiyle ilgili söylediği flaş sözler...