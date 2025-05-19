Galatasaray’dan flaş Icardı ve Osimhen açıklaması! Fenerbahçe’ye flaş gönderme...

ÜST ÜSTE 3 KEZ ŞAMPİYON OLAN 3. TEKNİK ADAM

Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını aldı. Sarı-kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, Brian Birch, Gordon Milne ve Fatih Terim'den sonra üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan dördüncü teknik direktör oldu.