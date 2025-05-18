Giriş Tarihi: 18.05.2025 07:24
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
07:24
Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36.haftasında bu akşam önemli bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, sahasında ağırlayacağı Kayserispor'dan en az 1 puan alması halinde 25. şampiyonluğu ilan edecek ve 5.yıldızı takacak. Cimbom'da kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un da 11'i netleşti. Tecrübeli teknik adam, sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte haberin detayları...