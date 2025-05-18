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Haberler Galeri Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i...
Giriş Tarihi: 18.05.2025 07:24 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 07:24

Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Kayserispor maçı 11'i...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36.haftasında bu akşam önemli bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, sahasında ağırlayacağı Kayserispor'dan en az 1 puan alması halinde 25. şampiyonluğu ilan edecek ve 5.yıldızı takacak. Cimbom'da kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un da 11'i netleşti. Tecrübeli teknik adam, sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte haberin detayları...

Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kayserispor maçı 11’i...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam, Bellona Kayserispor'u RAMS Park'ta konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kayserispor maçı 11’i...

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1 puan alması durumunda lig şampiyonluğunu da matematiksel olarak garantileyecek.

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Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kayserispor maçı 11’i...

Bu sonuçla Aslan, üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kazanacak ve formasına 5. yıldızı takacak.

Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kayserispor maçı 11’i...

Bu sezon en son Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden ve sonrasında çıktığı 8 maçtan da üstün ayrılan Galatasaray, bol gollü galibiyetle Aslantepe'de tam bir bayram yaşatmayı hedefliyor.

Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk’un Kayserispor maçı 11’i...

Galatasaray, ligin 17. haftasında Kayseri'de yapılan maçtan Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 5-1 galip ayrılmıştı. Kayseri temsilcisinin tek golünü Stephane Bahoken kaydetmişti.