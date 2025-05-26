Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray'a Osimhen transferinde büyük şok! Formasını satışa çıkarıp hemen kaldırdılar...
Giriş Tarihi: 26.05.2025 18:27 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 18:53

Galatasaray'a Osimhen transferinde büyük şok! Formasını satışa çıkarıp hemen kaldırdılar...

Galatasaray'ın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferlerinde başrol olan Victor Osimhen'in transferde adı Suudi Arabistan takımlarıyla anılıyor. Sarı-kırmızılı takımın da bonservisini almak için büyük çaba sarf ettiği Osimhen için flaş bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldız futbolcunun adının geçtiği bir kulübün, resmi sitesine golcü oyuncunun formasını eklediği iddia edildi. İşte flaş haberin detayları...

SABAH.COM.TR SPOR
Galatasaray’a Osimhen transferinde büyük şok! Formasını satışa çıkarıp hemen kaldırdılar...

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamalarına hız verdi.

Galatasaray’a Osimhen transferinde büyük şok! Formasını satışa çıkarıp hemen kaldırdılar...

Sarı-kırmızılılarda kadroya dahil edilecek oyuncuların yanı sıra, sözleşmesi biten ve takımda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’a Osimhen transferinde büyük şok! Formasını satışa çıkarıp hemen kaldırdılar...

Cimbom'da ilk etapta veda edecek futbolcuların başında ise Dries Mertens ve Fernando Muslera geliyor.

Galatasaray’a Osimhen transferinde büyük şok! Formasını satışa çıkarıp hemen kaldırdılar...

Teknik direktör Okan Buruk da bugün transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Muslera ve Mertens'in takımdan ayrılacağını duyurdu.

Galatasaray’a Osimhen transferinde büyük şok! Formasını satışa çıkarıp hemen kaldırdılar...

Galatasaray, bu iki mevki için de transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da santrfor için kolları sıvadı.