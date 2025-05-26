Giriş Tarihi: 26.05.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
18:53
Galatasaray'a Osimhen transferinde büyük şok! Formasını satışa çıkarıp hemen kaldırdılar...
Galatasaray'ın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferlerinde başrol olan Victor Osimhen'in transferde adı Suudi Arabistan takımlarıyla anılıyor. Sarı-kırmızılı takımın da bonservisini almak için büyük çaba sarf ettiği Osimhen için flaş bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldız futbolcunun adının geçtiği bir kulübün, resmi sitesine golcü oyuncunun formasını eklediği iddia edildi. İşte flaş haberin detayları...