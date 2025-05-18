Giriş Tarihi: 18.05.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
21:45
Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme! Geceye damgasını vuran an...
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, aynı zamanda 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu. Mücadelenin sonlarına doğru ise geceye damga vuran bir an yaşandı. Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme yaptı. İşte haberin detayları...