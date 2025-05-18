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Haberler Galeri Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme! Geceye damgasını vuran an...
Giriş Tarihi: 18.05.2025 21:28 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 21:45

Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme! Geceye damgasını vuran an...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, aynı zamanda 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu. Mücadelenin sonlarına doğru ise geceye damga vuran bir an yaşandı. Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme yaptı. İşte haberin detayları...

Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme! Geceye damgasını vuran an...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme! Geceye damgasını vuran an...

Sarı-kırmızılılar bu şampiyonlukla 25.şampiyonluğunu kazandı ve 5.yıldıza ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti.

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Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme! Geceye damgasını vuran an...

ÜST ÜSTE 3.ŞAMPİYONLUK

Teknik Direktör Okan Buruk'un göreve gelmesiyle Süper Lig'de başarılı bir dönem geçiren ve rekorlar kıran sarı-kırmızılılar, üst üste 3. defa şampiyon oldu.

Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme! Geceye damgasını vuran an...

Cimbom, 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarını şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme! Geceye damgasını vuran an...

OKAN BURUK GELENEĞİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk kazandıran yerli teknik adam geleneğini sürdürdü.